24 Mart 2020’dan sonra tekrar açıldı! Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan giren İranlı turistler Akdamar Adası’nı gezdi

2020'de 403 bin 634'ü yurt içinden, 73 bin 308'i İran'dan toplam 476 bin 942, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 278 bin 921'i yurt içi ve 20 bin 356'sı da İran'dan olmak üzere 299 bin 277 turist Van'a giriş yaptı. Gelen turistlerin 108 bin 757'si Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

