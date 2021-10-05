24 Mart 2020'dan sonra tekrar açıldı! Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giren İranlı turistler Akdamar Adası'nı gezdi
Koronavirüs salgını nedeniyle Van'da bulunan ve Türkiye ile İran'ı birbirine bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı 24 Mart 2020'de kapatılmıştı. Kapıköy Gümrük Kapısı, 16 Eylül 2021'de tekrar kısmi olarak açıldı. Bu tarihten sonra İranlı turistler de Van'a gelmeye başladı. Van'a gelen 150 kişilik İranlı ilk turist grubu Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi, bol bol fotoğraf çektirdi.
Van'da koronaviris salgını nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 16 Eylül 2021'de kısmi olarak açılması, hem kent merkezine hem de tarihi ve turistik mekanlara hareket getirdi. Uzunca bir aradan sonra Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan İranlı 150 kişilik ilk turist grubu, Akdamar Adası'nı gezdi.
İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 16 Eylül 2021'de kısmi olarak araç ve yaya trafiğine açıldı.
İran'dan gelen turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabiliyor. Sınır kapısındaki geçişler ilk kez kalabalık kafileler halinde gerçekleşti. 4 gün önce gelen 150 kişilik ilk kafile, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
2020'de 403 bin 634'ü yurt içinden, 73 bin 308'i İran'dan toplam 476 bin 942, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 278 bin 921'i yurt içi ve 20 bin 356'sı da İran'dan olmak üzere 299 bin 277 turist Van'a giriş yaptı. Gelen turistlerin 108 bin 757'si Akdamar Adası'nı ziyaret etti.
İRANLI TURİSTLER AKDAMAR ADASI'NI ZİYARET ETTİ
Kente gelen 150 kişilik turist grubunun ilk durağı Akdamar Adası oldu. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in katkılarıyla tahsis edilen otobüsle Akdamar İskelesi'ne gelen ve buradan da tekne ile Akdamar Adası'na giden İranlı turistler, seyrine doyum olmayan Van Gölü´nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etti.