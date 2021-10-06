KPSS ve sınav şartı yok! İŞKUR tüm şehirlerde acil kodla 40 bine yakın işçi alımı yapılıyor! Okuma yazma bilen herkes başvurabilir!
KPSS şartı olmadan okuması yazması olan tüm kişileri ilgilendiren ilan açıklandı. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası olarak biliniyor. İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları sürekli olarak güncelleniyor. Personel alımları arasında beden işçisi, satış danışmanı ve garson alımına daha fazla yer verilmiş durumda. Başvuru meydana getirecek adaylardan okuma yazma bilen ve en az lise mezunu olma şartı isteniyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunları da ilanlara başvurabilir.
06.10.2021 15:25
- Son Güncelleme: 06.10.2021 15:26
KPSS şartı olmadan okuması yazması olan tüm kişileri ilgilendiren ilan açıklandı. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası olarak biliniyor. İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları sürekli olarak güncelleniyor. Personel alımları arasında beden işçisi, satış danışmanı ve garson alımına daha fazla yer verilmiş durumda. Başvuru meydana getirecek adaylardan okuma yazma bilen ve en az lise mezunu olma şartı isteniyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunları da ilanlara başvurabilir.