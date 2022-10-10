PTT'den 15 bin personel alım müjdesi! Başvuruyla işe alım yapılacak! 18-40 yaş arası en az NET 5.500 TL maaşla dağıtıcı, gişe memuru, şoför, postacı...

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından toplamda 55 bin personel alım ilanı bekleniyor. Son yıllarda bünyesine personel alımı yapmayan PTT 2022 yılında öncelikle 15 bin personel alımı yapacak. Ancak başvuru detayları bir çok kişi tarafından bilinmiyor. Son 3 yıl içerisinde herhangi bir personel alım ilanı yayımlanmadığı biliniyor. Peki PTT personel alımı ne zaman başlayacak? 2022 PTT personel alımı şartları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...