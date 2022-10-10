PTT'den 15 bin personel alım müjdesi! Başvuruyla işe alım yapılacak! 18-40 yaş arası en az NET 5.500 TL maaşla dağıtıcı, gişe memuru, şoför, postacı...
Uzun zamandır personel alımı yapması bekleniyordu! Müjdeli haber az evvel geldi! PTT'nin 55 bin personel alacağı duyuruldu. Peki PTT personel alımı başvuruları ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvuru şartları neler? PTT personel alım ilanı yayımlandı mı? PTT personel maaşları ne kadar, kaç TL? PTT bu yıl hangi illere personel alacak? PTT kaç personel alacak? PTT personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler! Dağıtıcı, gişe memuru, şoför, postacı alanında...
10.10.2022 23:42 - Son Güncelleme: 10.10.2022 23:42
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından toplamda 55 bin personel alım ilanı bekleniyor. Son yıllarda bünyesine personel alımı yapmayan PTT 2022 yılında öncelikle 15 bin personel alımı yapacak. Ancak başvuru detayları bir çok kişi tarafından bilinmiyor. Son 3 yıl içerisinde herhangi bir personel alım ilanı yayımlanmadığı biliniyor. Peki PTT personel alımı ne zaman başlayacak? 2022 PTT personel alımı şartları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...
PTT bünyesine şoför, postacı, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi pozisyonlara personel alımı yapılacak.
PTT personel alımı ne zaman olacak sorusuna ise net bir bilgi verilmedi. Ancak başvuru ekranının önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor.