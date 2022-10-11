Emeklilikte yaşa takılmadan 6 yıl EYT'siz emekli maaşı bağlatın! 1997,1998, 1999, 2008 sigorta girişliler EYT beklerken SGK'dan erken emeklilik ANAHTARI! 4A-4B-4C sigortalılık statüsünden...
Milyonlarca kişi EYT düzenlemesini beklerken 6 yıl EYT'siz emeklilik hakkı detayı dikkat çekti. 1997,1998, 1999, 2008 sigorta girişliler EYT beklerken SGK'dan erken emeklilik ANAHTARI! Son dakika... Bazı koşullarla daha erken sürede emekli olmak mümkün! Halen bir çok kişi bilmiyor! Planladığınız tarihten önce emekli olabilir maaşınızı almaya başlayabilirsiniz. Aralık ayında EYT müjdesi gelecek. Ancak o kişilerin tam 6 yıl erken emeklilik hakkı var. En az 2, en fazla 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı sağlıyor. Detaylar haberimizde!
Herkes EYT Beklerken son dakika erken emeklilik müjdesi geldi! Emeklilik için gün sayan vatandaşlar dikkat! Hesapladığınızdan daha erken emekli olabilir, emeklilik hayatını şimdiden yaşayabilirsiniz. Peki nasıl? Bazı kişilere belirli koşullarda erken sürede maaş bağlanıyor. Örneğin kadınlarda çocuk durumuna göre 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı tanınıyor. Peki kimler 6 yıl erken emekli olabilecek? Şartlar nelerdir? İşte EYT'de son durum ve konuya ilişkin tüm merak edilenler!
EYT'DE SON DURUM!
Öncelikle Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) beklediği düzenlemede gelinen aşamaya bakalım. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Kurtulmuş, 2022 sonu itibarıyla EYT hakkında açıklama yapılacağını söyledi.
EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Bilgin de şunları söyledi:
"Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik."