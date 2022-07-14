PTT personel alımı yapacak! 9 bin 105 lira maaş! Binlerce kişi kadroya geçecek! İşte yaş şartı + BAŞVURU EKRANI ve KONTENJANLARI...
PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenler pusuda bekliyor. Adaylar arasında gerekli şartları taşıyanlar kurumun uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Başvurular başladığında PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurarak işlemler yapılabilecek. En düşük memur maaşının 9 bin 105 liraya çıkmasıyla devlet dairelerinde çalışan vatandaşların kazançları arttı. Bu kapsamda PTT'de memur statüsünde çalışanlar da 9 bin 105 lira maaş alacak. Peki PTT başvuruları ne zaman? Ne kadar maaş verilecek? Hangi kadrolarda alım var? İşte son dakika gelişmenin detayları...
Son dakika PTT personel alımı haberleri... 2022 yılının ilk yarısını geride bırakırken PTT personel alımları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Temmuz zammıyla birlikte en düşük memur maaşı da 9.105 lira oldu. Kamuda çalışmak isteyenler de PTT alım ilanının ne zaman yayımlanacağını merak etmeye başladı. Peki 2022 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler ve nereden, nasıl yapılır? İşte PTT personel alımı hakkında bilgiler...
PTT personel alım ilanı Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın resmi internet sayfasından yayımlanacak. Henüz başvuruların ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Öte yandan geçtiğimiz Mayıs ayında 'Posta ve telgraf teşkilatı anonim şirketinde çalıştırılacak idari hizmet sözleşmeli personel hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' başlıklı bir yönetmelik yayımlamıştı. İşte o yönetmelik;
MADDE 1- 19/11/2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi yürürlükten kaldırılmış, (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"o) Sınav: PTT tarafından yapılan veya hizmet satın alma yöntemiyle kamu kurum veya kuruluşlarına yaptırılan yazılı ve/veya sözlü sınavı,"
"ş) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavı: 74 üncü maddenin üçüncü fıkrasında ve 75 inci maddede belirtilen pozisyonlara atanabilmek için yapılacak olan yazılı sınav veya yazılı ve sözlü sınavı,
t) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonu: Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavları için oluşturulan komisyonu,
u) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulu: Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarına ilişkin oluşturulan kurulu,
ü) Sınav komisyonu: Sınav kurulunca oluşturulan komisyonu,
v) Sınav kurulu: Giriş sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmekle görevli kurulu,"
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, geçerliliği devam eden KPSS'den bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari puanı alarak yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlar arasından veya PTT'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 19 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan deneyimli kişiler arasından yapılır."
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"k) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak."
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 12- (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az on günlük başvuru süresi tanınır.
(2) Başvurular internet ortamında alınır. Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar PTT'nin internet sitesinde duyuru yoluyla yapılır ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.
(3) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri taşıdığı belirlenen adaylar giriş sınavına çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin ise başvuruları geçersiz sayılır.
(4) KPSS puanına göre bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır ve sınava gireceklerin yer aldığı nihai liste ilan edilir.
(5) Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sınava çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sınava çağrılır.
(6) Sınav aşamasından sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bu kişilerin ataması yapılmaz, ataması yapılmış olanlar varsa atamaları iptal edilir."
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "mülakat ve/veya uygulamalı" ibaresi "sözlü" olarak ve beşinci fıkrasında yer alan "mülakat veya uygulama" ibaresi "sözlü" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 16- (1) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özellikleri dikkate alınarak yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Hangi pozisyon unvanları için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacağı ile pozisyon unvanları itibarıyla her bir sınavda aranan asgari başarı puanı bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(2) Yapılacak sınavın hangi konuları kapsayacağı, sınav sorularının hazırlanması ve basımı gibi hususlar sınav kurulu tarafından belirlenir.
(3) Yazılı sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği gibi hizmet satın alma yöntemi ile kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir.
(4) Bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde yazılı ve/veya sözlü sınavla alımı yapılacağı belirlenen pozisyonlar için gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının yirmi katına kadar aday yazılı sınava, üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda, adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,