Sıra EYT ve sözleşmeli memurda! 3+1 formülü: Şartlar düşüyor... 1 Ağustos'ta çalışanların cebine girecek! Asgari ücretlilerin ZAMLI maaşlarına 18 gün kaldı!

Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret miktarına Temmuz ayında yüzde 30'luk bir zam yapıldı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi dönüşü Dolmabahçe'de verdi. Yeni artışla birlikte asgari ücret brüt 6.471 TL, net 5.500 TL oldu. Yeni zamlı maaşlar 1 Ağustos'ta çalışanların cebine girecek. Memur ve emekli temmuz zammı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam yapılırken, memurlar 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla yüzde 41,69 oranında zam almaya hak kazandı. Sözleşmeli memura kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması da gündeme gelmeye başladı. İşte sıcak gelişmeler...