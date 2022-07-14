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Haberler Ekonomi SGK, Bağ-Kur tüm emeklilerin hesabına yatacak! Son 15 gün kaldı! 4A,4B,4C emekliye 2.500 TL anında çekebilirsiniz!

SGK, Bağ-Kur tüm emeklilerin hesabına yatacak! Son 15 gün kaldı! 4A,4B,4C emekliye 2.500 TL anında çekebilirsiniz!

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyuru sonrası birçok kişi promosyon ödemeleri hakkında detayları araştırmaya başladı. Banka tarafından yapılan duyuruda emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl maaş alma sözü veren emeklilere 2.500 TL'ye kadar ek ödeme yapılacağı belirtildi. Peki, emekli promosyonu 2022 ne kadar? Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte merak edilenler&hellip;

takvim.com.tr
14.07.2022 15:40 - Son Güncelleme: 14.07.2022 15:40
SGK, Bağ-Kur tüm emeklilerin hesabına yatacak! Son 15 gün kaldı! 4A,4B,4C emekliye 2.500 TL anında çekebilirsiniz!

Yapı Kredi Bankası tarafından çok önemli bir duyuru yapıldı. Banka tarafından yapılan duyuruda emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl maaş alma sözü veren emeklilere 2 bin 500 liraya kadar nakit para verileceği belirtildi. 2022 emekli promosyonları ve diğer bankalar tarafından verilen teklifler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

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SGK, Bağ-Kur tüm emeklilerin hesabına yatacak! Son 15 gün kaldı! 4A,4B,4C emekliye 2.500 TL anında çekebilirsiniz!

YAPIKREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2022 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası 4 Nisan – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi ve Yapı Kredi Bankası müşterileri SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılabilecekleri ifade edildi.

Banka tarafından yapılan duyurunun devamında Yapı Kredi Bankası müşterileri Şubelerimiz, Müşteri İletişim Merkezi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilecekleri belirtildi ve referans veren müşterilerin Yapı Kredi Şubeleri, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden aldıkları kodları referans göstermek istedikleri emekli tanıdıkları ile paylaşmaları gerektiği aktarıldı.

SGK, Bağ-Kur tüm emeklilerin hesabına yatacak! Son 15 gün kaldı! 4A,4B,4C emekliye 2.500 TL anında çekebilirsiniz!

2022 EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

İŞ BANKASI

2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 2.250 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 2.375 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.500 TL ödeme yapılır.

SGK, Bağ-Kur tüm emeklilerin hesabına yatacak! Son 15 gün kaldı! 4A,4B,4C emekliye 2.500 TL anında çekebilirsiniz!

GARANTİ BBVA

Bankamız 1 Nisan - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında ,1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 2.300 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 2.750 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

SGK, Bağ-Kur tüm emeklilerin hesabına yatacak! Son 15 gün kaldı! 4A,4B,4C emekliye 2.500 TL anında çekebilirsiniz!

YAPIKREDİ

20 Ocak 2022 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 2.100 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.500 TL nakit promosyon ödenir.

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