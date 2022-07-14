SGK, Bağ-Kur tüm emeklilerin hesabına yatacak! Son 15 gün kaldı! 4A,4B,4C emekliye 2.500 TL anında çekebilirsiniz!

Yapı Kredi Bankası tarafından çok önemli bir duyuru yapıldı. Banka tarafından yapılan duyuruda emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl maaş alma sözü veren emeklilere 2 bin 500 liraya kadar nakit para verileceği belirtildi. 2022 emekli promosyonları ve diğer bankalar tarafından verilen teklifler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.