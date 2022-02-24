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Haberler Ekonomi PTT kartlarına direkt aktarılacak! E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL! Flaş açıklama geldi: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

PTT kartlarına direkt aktarılacak! E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL! Flaş açıklama geldi: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm dünyanın etkisinde olduğu koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi şahıslara 1100 TL sosyal yardım parası veriyor. Bu kapsamda 1100 TL pandemi yardımı devam ediyor mu veya başvuru sonuç ekranı çoğu kişinin internette aradığı konular arasında yer alıyor. 1100 TL pandemi yardım ödeme başvuruları e Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştı. Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları halen devam ederken, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. E-devlete giriş yapan kişiler T.C kimlik NO'su ile kolayca başvuru sonucunu öğrenebiliyor. İşte 2022 Şubat 1100 TL sosyal yardım destek parası başvuru ve sonuç ekranı...

24.02.2022 23:07 - Son Güncelleme: 24.02.2022 23:07
PTT kartlarına direkt aktarılacak! E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL! Flaş açıklama geldi: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

1100 TL yardım başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. 1100 TL pandemi destek sosyal yardım parası almak için şartlar neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılır oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2 milyondan fazla aileye 1100 TL pandemi destek sosyal yardım parası ödemelerinin yapılacağını açıklamasının peşinden gündemde büyük yankı uyandırdı ve derhal konuya dair detaylar araştırılır oldu. İşte başvuru ekranı ve yararlanma şartları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
PTT kartlarına direkt aktarılacak! E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL! Flaş açıklama geldi: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

PTT kartlarına direkt aktarılacak! E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL! Flaş açıklama geldi: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

PTT kartlarına direkt aktarılacak! E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL! Flaş açıklama geldi: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

PTT kartlarına direkt aktarılacak! E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL! Flaş açıklama geldi: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

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