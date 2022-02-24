PTT kartlarına direkt aktarılacak! E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL! Flaş açıklama geldi: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm dünyanın etkisinde olduğu koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi şahıslara 1100 TL sosyal yardım parası veriyor. Bu kapsamda 1100 TL pandemi yardımı devam ediyor mu veya başvuru sonuç ekranı çoğu kişinin internette aradığı konular arasında yer alıyor. 1100 TL pandemi yardım ödeme başvuruları e Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştı. Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları halen devam ederken, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. E-devlete giriş yapan kişiler T.C kimlik NO'su ile kolayca başvuru sonucunu öğrenebiliyor. İşte 2022 Şubat 1100 TL sosyal yardım destek parası başvuru ve sonuç ekranı...
24.02.2022 23:07 - Son Güncelleme: 24.02.2022 23:07
1100 TL yardım başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. 1100 TL pandemi destek sosyal yardım parası almak için şartlar neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılır oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2 milyondan fazla aileye 1100 TL pandemi destek sosyal yardım parası ödemelerinin yapılacağını açıklamasının peşinden gündemde büyük yankı uyandırdı ve derhal konuya dair detaylar araştırılır oldu. İşte başvuru ekranı ve yararlanma şartları…