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Haberler Ekonomi EYT’liye bahar formülü! Süreç nasıl işleyecek? Hangi formüller gündemde? İşte tüm detaylar...

EYT’liye bahar formülü! Süreç nasıl işleyecek? Hangi formüller gündemde? İşte tüm detaylar...

3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs'ta Meclis'e sevk edilmesiyle, sıra sözleşmeli çalışanlar ile EYT'lilere gelecek. Bahar ve yaz aylarında çözüm masaya yatırılacak.

25.02.2022 07:00 - Son Güncelleme: 25.02.2022 07:00
EYT’liye bahar formülü! Süreç nasıl işleyecek? Hangi formüller gündemde? İşte tüm detaylar...

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun TAKVİM'e yaptığı açıklamalar heyecana yol açarken, çalışmalar için bahar formülü gündeme geldi.

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EYT’liye bahar formülü! Süreç nasıl işleyecek? Hangi formüller gündemde? İşte tüm detaylar...

5 AŞAMALI ÇÖZÜM
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 5 konu belirlenirken, bunlar birbiri ardına çözüme kavuşturuluyor.

EYT’liye bahar formülü! Süreç nasıl işleyecek? Hangi formüller gündemde? İşte tüm detaylar...

İlk olarak yeni asgari ücret tespit edildi. Ardından emekliler ve memurlara ilave iyileştirmeler yapıldı.

EYT’liye bahar formülü! Süreç nasıl işleyecek? Hangi formüller gündemde? İşte tüm detaylar...

3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarda da memur sendikalarıyla müzakereler başlarken, bu konu da Mayıs'a kadar çözüme kavuşturulacak.

EYT’liye bahar formülü! Süreç nasıl işleyecek? Hangi formüller gündemde? İşte tüm detaylar...

Mayıs'ta 3600 ek göstergenin Meclis'e sevk edilmesiyle sıra belediyeler dahil sözleşmeli çalışanlar ve EYT'ler ile ilgili düzenlemelere gelecek.

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