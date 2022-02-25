EYT’liye bahar formülü! Süreç nasıl işleyecek? Hangi formüller gündemde? İşte tüm detaylar...
3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs'ta Meclis'e sevk edilmesiyle, sıra sözleşmeli çalışanlar ile EYT'lilere gelecek. Bahar ve yaz aylarında çözüm masaya yatırılacak.
25.02.2022 07:00 - Son Güncelleme: 25.02.2022 07:00
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun TAKVİM'e yaptığı açıklamalar heyecana yol açarken, çalışmalar için bahar formülü gündeme geldi.
Mayıs'ta 3600 ek göstergenin Meclis'e sevk edilmesiyle sıra belediyeler dahil sözleşmeli çalışanlar ve EYT'ler ile ilgili düzenlemelere gelecek.