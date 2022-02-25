30 gün içinde İŞKUR'a başvurun! %39.87 zam! Kimlik ile PTTBank'a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! Her ayın 5'inde...
İşten ayrılanlara işsizlik ödeneğiyle birlikte işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında gümlük harçlık, ücretsiz sağlık hizmeti, danışmanlık hizmeti veriliyor. 10 aya kadar süreyle verilen işsizlik ödeneği, yeni yılda yeni asgari ücretle birlikte zamlandı.İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni asgari ücretle ödeme tavanı 3 bin 972 liraya kadar çıktı. Peki, İşsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı kime, ne kadar süre ile verilecek? İşte detaylar!
25.02.2022 10:45 - Son Güncelleme: 25.02.2022 10:45
İşten ayrılan veya yakın zamanda işten çıkan vatandaşları ilgilendiren haber geldi. İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni zamlı asgari ücretin ardından ödeme tavanı 3 bin 972 TL'ye kadar yükseldi. İşsizlik maaşı uygulamasından yararlanmak için SGK tarafından gözetilen ilk şart işten çıkarılmış olmaktır. Yani işten çıkartılan işçi belirli bir süre boyunca işsizlik maaşı alabilir. Buna göre, son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı çalışanlara 180, 900 gün çalışanlara 240, 1080 gün çalışanlara 300 gün süre ile işsizlik maaşı veriliyor. Peki, İşsizlik maaşı şartları nelerdir? Kime, ne kadar süre ile maaş veriliyor? İşte merak edilenler!