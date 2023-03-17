PTT en az 8.500 TL maaşla personel alımı yapacak! KPSS'siz sınavsız 30.000 kişilik boş kadro! Postacı, kargocu, gişe memuru bölümlerine...
PTT personel alımları 2023 hakkında araştırmalar hızlandı. Ocak ayından itibaren İŞKUR, Bakanlıklar ve özel sektör binlerce personel alımı gerçekleştirmeye başladı. Bu yıl gözler bir yandan da PTT personel alımlarında! PTT bünyesinde çalışmak isteyen ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu vatandaşlar dört gözle PTT alımlarının başlayacağı günü bekliyor. 2023 yılında asgari ücret 8.500 TL'ye yükseldi. Bu noktada işe girenler de en az asgari ücret kadar ödeme alıyor. Mesleğe göre bu maaş artabiliyor. Peki PTT personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Kaç kişilik boş kadro var? KPSS'siz gişe memuru, postacı, tekniker kadrolarına...
İŞKUR ile kargo takip görevlisi alımları başladı. 2023 yılında boş kadrolara alımlar devam ediyor. Bu kapsamda PTT personel alımları gündemde sıkça araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bu yıl alım yapacak mı, ne zaman, kaç kişilik merak ediliyor. İşte PTT personel alımı hakkında son durum ve İŞKUR kargo, gişe memuru alımlarına ilişkin başvuru detayları...
PTT'nin bu yıl 30 binden fazla işçi alımı yapacağı tahmin ediliyor. Ancak personel alımı hakkında resmi bir açıklama yok.
BOŞ KADROLAR HANGİLERİ?
Boş kadrolar da henüz netleşmedi ancak PTT personel alımında kadro dağılımının şu şekilde olması bekleniyor;
• Büro memuru
• Gişe memuru
• Dağıtıcı elemanı
• Avukat