PTT en az 8.500 TL maaşla personel alımı yapacak! KPSS’siz sınavsız 30.000 kişilik boş kadro! Postacı, kargocu, gişe memuru bölümlerine...

İŞKUR ile kargo takip görevlisi alımları başladı. 2023 yılında boş kadrolara alımlar devam ediyor. Bu kapsamda PTT personel alımları gündemde sıkça araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bu yıl alım yapacak mı, ne zaman, kaç kişilik merak ediliyor. İşte PTT personel alımı hakkında son durum ve İŞKUR kargo, gişe memuru alımlarına ilişkin başvuru detayları...