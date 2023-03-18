EYT’liye izin hesabı! Ödeme ve süreye dikkat! Parası nasıl hesaplanacak? Çalışmaya devam edenlerin izin hakkı ne olacak?

Kalan izinlerde zaman aşımı var mı?

İzin hakkında zaman aşımı diye bir süre söz konusu değil. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler zaman aşımına uğramaz. İş akdinin feshedilmesi sırasında birikmiş tüm izinlerin parası ödenir.