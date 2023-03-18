EYT’liye izin hesabı! Ödeme ve süreye dikkat! Parası nasıl hesaplanacak? Çalışmaya devam edenlerin izin hakkı ne olacak?
Çalışan EYT'lilerin emekli olurken kıdem tazminatıyla birlikte izin paralarını da alma yolu var. Aynı işyerinde devam edeceklerin izin hakları ise merak konusu. İşte detayları...
18.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 18.03.2023 07:00
İzin ücreti nasıl hesaplanacak?
Birikmiş izinlerin ücretleri son brüt ücret üzerinden hesaplanacak. Hesaplanan brüt ücretten, önce prim kesilecek, sonra da o ayki vergi dilimi üzerinden gelir vergisi alınacak.