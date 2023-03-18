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EYT’liye izin hesabı! Ödeme ve süreye dikkat! Parası nasıl hesaplanacak? Çalışmaya devam edenlerin izin hakkı ne olacak?

Çalışan EYT'lilerin emekli olurken kıdem tazminatıyla birlikte izin paralarını da alma yolu var. Aynı işyerinde devam edeceklerin izin hakları ise merak konusu. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
18.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 18.03.2023 07:00
EYT’liye izin hesabı! Ödeme ve süreye dikkat! Parası nasıl hesaplanacak? Çalışmaya devam edenlerin izin hakkı ne olacak?

EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken, bu kişilerden çalışanlar kıdem tazminatıyla birlikte kullanmadığı izinlerin ücretini de alma hakkı elde edecek.

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EYT’liye izin hesabı! Ödeme ve süreye dikkat! Parası nasıl hesaplanacak? Çalışmaya devam edenlerin izin hakkı ne olacak?

Burada izin ücretinin nasıl hesaplanacağı konusu önem kazanırken, aynı iş yerinde devam edecekler için uygulamanın nasıl olacağı merak ediliyor.

EYT’liye izin hesabı! Ödeme ve süreye dikkat! Parası nasıl hesaplanacak? Çalışmaya devam edenlerin izin hakkı ne olacak?

İşte EYT'lilerin izin haklarına ilişkin merak edilen soruların yanıtları:

EYT’liye izin hesabı! Ödeme ve süreye dikkat! Parası nasıl hesaplanacak? Çalışmaya devam edenlerin izin hakkı ne olacak?

Kalan izinlerde zaman aşımı var mı?
İzin hakkında zaman aşımı diye bir süre söz konusu değil. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler zaman aşımına uğramaz. İş akdinin feshedilmesi sırasında birikmiş tüm izinlerin parası ödenir.

EYT’liye izin hesabı! Ödeme ve süreye dikkat! Parası nasıl hesaplanacak? Çalışmaya devam edenlerin izin hakkı ne olacak?

İzin ücreti nasıl hesaplanacak?
Birikmiş izinlerin ücretleri son brüt ücret üzerinden hesaplanacak. Hesaplanan brüt ücretten, önce prim kesilecek, sonra da o ayki vergi dilimi üzerinden gelir vergisi alınacak.

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