Ramazan ayı ŞOK, BİM, A101, Hakmar, Migros, Carrefoursa hediye kartı ne kadar? Hediye kartı nasıl alınır? Kullanım süresi, limit sorgulama...

ŞOK, BİM, A101, Hakmar, Carrefoursa ve Migros hediye kartı nasıl alınır sorusu Ramazan ayına günler kala araştırılmaya başlandı. Sevdiklerine ya da çevresindeki maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara yardım etmek isteyenler konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki ŞOK, BİM, A101 hediye kartı nasıl alınır? BİM, A101, ŞOK hediye kartı ne kadar? İşte yanıtları ve kartların kullanım süreleri, limit sorgulama yolu...