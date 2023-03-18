Ramazan ayı ŞOK, BİM, A101, Hakmar, Migros, Carrefoursa hediye kartı ne kadar? Hediye kartı nasıl alınır? Kullanım süresi, limit sorgulama...
Ramazan ayı yaklaşırken, ŞOK, BİM, A101, Hakmar, Migros, Carrefoursa hediye kartları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Hediye kartları her yıl zincir marketlerde Ramazan ayına özel bulunuyor. Kimileri bu hediye kartları satın alıp içerisine bakiye yükleyerek maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara dağıtıyor. kimileri de sevdiklerine bu kartlardan vererek sürpriz yapıyor. Peki Hediye kartı nasıl alınır? Ramazan ayı ŞOK, BİM, A101, Hakmar, Migros, Carrefoursa hediye kartı ne kadar?
ŞOK, BİM, A101, Hakmar, Carrefoursa ve Migros hediye kartı nasıl alınır sorusu Ramazan ayına günler kala araştırılmaya başlandı. Sevdiklerine ya da çevresindeki maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara yardım etmek isteyenler konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki ŞOK, BİM, A101 hediye kartı nasıl alınır? BİM, A101, ŞOK hediye kartı ne kadar? İşte yanıtları ve kartların kullanım süreleri, limit sorgulama yolu...
ŞOK RAMAZAN AYI HEDİYE KARTI HAKKINDA 2023!
ŞOK marketlerinden yapılan açıklama şöyle;
''Sevdiklerinize ve ihtiyaç sahiplerine hediye kartı alabilirsiniz.
25,50,100 ya da 200 TL yüklü ŞOK Hediye Kart'ı ŞOK market kasalarımızdan alabilirsiniz.''
A101 RAMAZAN AYI HEDİYE KARTI HAKKINDA 2023!
A101 marketlerinden yapılan açıklama şöyle;
''A101 Hediye kartı ile sevdiklerinizi veya ihtiyaç sahiplerini ramazan ayında da mutlu edin!''
BİM RAMAZAN AYI HEDİYE KARTI HAKKINDA 2023!
BİM marketlerinden yapılan açıklama şöyle;
''BİM Hediye Kartı yüklenebilir bakiyeli olup tüm mağazalarımızda geçerlidir. Yüklenebilir bakiyeli kartlara en az 200 TL olmak üzere istenilen miktrda yükleme yapılabilir.''
MİGROS RAMAZAN AYI HEDİYE KARTI HAKKINDA 2023!
Migros marketlerinden yapılan açıklama şöyle;
''Hediyem kart sevdiklerinize hediye göndermeyi kolaştıran ve hediye tercihini kullanıcıya bırakan bir hediye karttır. Özel tasarımlı hediye kartları dilediğin tutarı karta yükleyerek sevdiklerine hediye edebilirsin.''
HAKMAR RAMAZAN AYI HEDİYE KARTI HAKKINDA 2023!
Hakmar marketlerinden yapılan açıklama şöyle;
''50, 100, 200 veya 200 TL üzeri dizin belirleyeceğiniz bakiyede Hakmar Express Hediye Kartları tüm mağazalarımızda geçerlidir.''
CARREFURSA RAMAZAN AYI HEDİYE KARTI HAKKINDA 2023!
Carrefoursa marketlerinden yapılan açıklama şöyle;
''Doğum günü, bayram, tebrik, geçmiş olsun dilekleri veya sadece sevdiklerinizi sevindirmenin en doğru yolu CarrefourSa Hediye Kart''
Detaylı bilgiye marketlerin resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.