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Haberler Ekonomi PTT emeklilere 80.000 TL veriyor, hafızalara mıh gibi kazınacak! Başvurular kimlikle alınıyor! Arabasını yenileyecekler, düğünü olanlar, borçlular...

PTT emeklilere 80.000 TL veriyor, hafızalara mıh gibi kazınacak! Başvurular kimlikle alınıyor! Arabasını yenileyecekler, düğünü olanlar, borçlular...

Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere PTT'den güzel haber geldi. Başvuru yapanlara hemen nakit 80 bin TL'ye kadar kredi veriliyor. Emeklilere özel olarak hazırlanan kampanyadan 80 yaşın altında olanlar yararlanabilecek. Kefilsiz, şartsız verilen PTT kredilerinden maaşını PTT'den alanlar daha avantajlı yararlanabilecek. Hali hazırda zaten PTT müşterisi olanlara daha az faiz uygulanacak. Emekli maaşını başka bir bankadan alıp PTT'den kredi çekmek isteyenlere ise farklı faiz oranı uygulanacak. İşte detaylar...

20.03.2022 16:42 - Son Güncelleme: 20.03.2022 16:42
PTT emeklilere 80.000 TL veriyor, hafızalara mıh gibi kazınacak! Başvurular kimlikle alınıyor!

Milyonlarca kişi arabasını yenilemek, düğün yapmak, borcunu ödemek ya da başka acil işleri için uygun faizle kredi veren bankaları araştırıyor. Tam da bu noktada artık alternatif olarak PTT devreye giriyor. Bankaların yanı sıra kredi veren nadir kurumlardan olan PTT en az 1.250 - en en fazla 80.000 TL kredi veriyor. Dileyen 10 bin, 20 bin, 50 bin, 60 bin TL kredi çekebiliyor. Yalnızca emekliler uygun faiz oranlarından yararlanabiliyor. Emekliler için hazırlanan yepyeni PTT kampanyasının detayları şöyle:

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PTT emeklilere 80.000 TL veriyor, hafızalara mıh gibi kazınacak! Başvurular kimlikle alınıyor!

PTT'DEN KREDİ DESTEĞİ!

PTT anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile kredi vermeye başladı. Başvurularda ise pek fazla evrak istenmiyor. Vatandaşlar kendilerine en yakın PTT şubesine giderek başvuru yapabiliyor. Kişinin ihtiyacına göre belirlenen kredi tutarını da geri öderken uygun taksit sunuluyor.

PTT emeklilere 80.000 TL veriyor, hafızalara mıh gibi kazınacak! Başvurular kimlikle alınıyor!

PTT tarafından 'Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği Emekli Kredisi!' başlığı ile sunulan kampanyanın detaylarına gelin hep birlikte bakalım...

PTT emeklilere 80.000 TL veriyor, hafızalara mıh gibi kazınacak! Başvurular kimlikle alınıyor!

Nakit ihtiyacı olan emeklilerimize %2,49 faiz oranından başlayan faizlerle 80.000 TL'ye kadar nakit kredi. İhtiyaçlarını değil, borçlarını ertele.

PTT emeklilere 80.000 TL veriyor, hafızalara mıh gibi kazınacak! Başvurular kimlikle alınıyor!

Siz de emekli maaşınızı PTT'den alın, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT merkezlerinden kredinizi anında kullanın.

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