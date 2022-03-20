PTT emeklilere 80.000 TL veriyor, hafızalara mıh gibi kazınacak! Başvurular kimlikle alınıyor! Arabasını yenileyecekler, düğünü olanlar, borçlular...

Milyonlarca kişi arabasını yenilemek, düğün yapmak, borcunu ödemek ya da başka acil işleri için uygun faizle kredi veren bankaları araştırıyor. Tam da bu noktada artık alternatif olarak PTT devreye giriyor. Bankaların yanı sıra kredi veren nadir kurumlardan olan PTT en az 1.250 - en en fazla 80.000 TL kredi veriyor. Dileyen 10 bin, 20 bin, 50 bin, 60 bin TL kredi çekebiliyor. Yalnızca emekliler uygun faiz oranlarından yararlanabiliyor. Emekliler için hazırlanan yepyeni PTT kampanyasının detayları şöyle: