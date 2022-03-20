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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir altın şoku daha! Alıcı yok!

Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Batılı ülkelerden gelen yaptırımlar Rusya'nın zora girmesine neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvendiği altın rezervinden de bir şok geldi. Rusya, yaptırımlar nedeniyle 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulmakta güçlük çekiyor.

20.03.2022 15:17 - Son Güncelleme: 20.03.2022 15:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir altın şoku daha! Alıcı yok!

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının devam etmesiyle ülkeye ağır ekonomik bedel ödetmek isteyen Batı ülkelerinin yaptırımlarının kapsamı giderek genişliyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir altın şoku daha! Alıcı yok!

Batı ülkelerinin yaptırımları petrolde olduğu gibi altında da Rusya'nın ticaret yapmasını zorlaştırırken, İngiltere ve ABD, Rusya'nın altın rezervlerini kullanmasını engellemeye yönelik adımlar atıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir altın şoku daha! Alıcı yok!

Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervlerine erişimi dondurulurken, rezervlerinin üçte birini teşkil eden altın ve yuan rezervlerini kullanması da zorlaştırılmaya çalışılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir altın şoku daha! Alıcı yok!

İLK ADIM İNGİLTERE'DEN GELDİ
Bu kapsamda, Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) geçen hafta Rusya'nın Londra altın piyasasında altınlarını satmasını engellemek amacıyla tüm Rus rafinerilerini akredite listesinde askıya aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir altın şoku daha! Alıcı yok!

Söz konusu kararla her yıl trilyonlarca dolarlık değerli metal ticaretinin yapıldığı Londra pazarına Rus altınlarının girişine fiili yasak getirildi.

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