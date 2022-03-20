TOGG’dan “Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum” videosu! Nefes kesen görüntüler!

TOGG'UN CES FUARINDAKİ SIRALAMASI BELLİ OLDU

Öte yandan Türkiye'nin otomobili TOGG, Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) dünya sahnesine çıkmıştı. TOGG, yeni yapılan açıklamaya göre CES'in 'En İyi 20 Markası'ndan biri olarak seçilmişti.

TOGG'dan yapılan yeni açıklamada, "Exhibitor'ın 2300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6'ncı sırada yerimizi aldık." ifadeleri kullanmıştı.