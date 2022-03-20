TOGG’dan “Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum” videosu! Nefes kesen görüntüler!
Türkiye'nin yerli ve milli gururu yerli otomobil TOGG, yurdun büyük bir bölümü kar yağışı altındayken çalışmaları devam eden ve seri üretime hazırlanıyor. TOGG'un resmi Twitter hesabından yeni bir video daha paylaşıldı.
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum." ifadeleri kullanıldı.
TOGG'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."
TOGG'UN CES FUARINDAKİ SIRALAMASI BELLİ OLDU
Öte yandan Türkiye'nin otomobili TOGG, Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) dünya sahnesine çıkmıştı. TOGG, yeni yapılan açıklamaya göre CES'in 'En İyi 20 Markası'ndan biri olarak seçilmişti.
TOGG'dan yapılan yeni açıklamada, "Exhibitor'ın 2300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6'ncı sırada yerimizi aldık." ifadeleri kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vagas kentinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022), TOGG'un dünya lasmanını yaptıklarını söylemişti. Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" demişti. Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu yarışta biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuşmuştu.
TESCİL EDİLDİ
Karakaş, "Akıllı cihazımızı, kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladık ve her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduk. Bu özelliklerimizi temsil eden Use - Case Mobility kavramını tüm dünyaya anlatıp, tescil ettirdik" ifadelerini kullanmıştı.
Karakaş, "TOGG'u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturuyoruz. Farasis Energy ortaklığıyla kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri şirketiyle bataryamızı kendimiz üreteceğiz. Batarya ürün gamı ile hem her tür elektrikli araç için batarya temin etmeyi hem de otomotiv dışı sektörlerde de önemli bir enerji depolama sistemleri sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz" diye konuşmuştu