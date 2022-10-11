Promosyonlar dur durak bilmiyor! 250 TL eksik değil! Emekliye tek kalemde 7-8-9-10 BİN TL! SSK, Bağkur 4C'liye Ekim sürprizi: Yapı Kredi, Garanti BBVA, HSBC, ING...

Bankalar tarafından promosyon kampanyalarında ödeme miktarları arttı. Kampanya ile emeklilere 8-9-10 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunulurken, bazı bankalar emekli yakınını getirene 250'şer lira kazandıracak. Bankaların emekli vatandaşlar amacıyla sağladıkları promosyon ödemelerine dair merak edilen bazı noktalar bulunuyor. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını merak eden vatandaşlar amacıyla banka banka incelemede bulunduk. Bu çerçevede Ekim ayında en çok promosyon ödemesi yapan bankalar ve listeler sayfamızda!