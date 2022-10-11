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Haberler Ekonomi Promosyonlar dur durak bilmiyor! 250 TL eksik değil! Emekliye tek kalemde 7-8-9-10 BİN TL! SSK, Bağkur 4C'liye Ekim sürprizi: Yapı Kredi, Garanti BBVA, HSBC, ING...

Promosyonlar dur durak bilmiyor! 250 TL eksik değil! Emekliye tek kalemde 7-8-9-10 BİN TL! SSK, Bağkur 4C'liye Ekim sürprizi: Yapı Kredi, Garanti BBVA, HSBC, ING...

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde 10 BİN TL için harekete geçilmiş durumda. Emekliler amacıyla güzel bir haber daha geldi. Bilindiği ğzere Emeklilik müracaatı yapılırken maaş seçme olanağı var. Başvurunuzu yapar iken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz. İşte banka banka promosyon ödemeleri!

takvim.com.tr
11.10.2022 10:08 - Son Güncelleme: 11.10.2022 10:09
250 TL eksik değil! Emekliye tek kalemde 7-8-9-10 BİN TL! Promosyonlar dur durak bilmiyor! SSK, Bağkur 4C’liye Ekim sürprizi: Yapı Kredi, Garanti BBVA, HSBC, ING...

Bankalar tarafından promosyon kampanyalarında ödeme miktarları arttı. Kampanya ile emeklilere 8-9-10 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunulurken, bazı bankalar emekli yakınını getirene 250'şer lira kazandıracak. Bankaların emekli vatandaşlar amacıyla sağladıkları promosyon ödemelerine dair merak edilen bazı noktalar bulunuyor. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını merak eden vatandaşlar amacıyla banka banka incelemede bulunduk. Bu çerçevede Ekim ayında en çok promosyon ödemesi yapan bankalar ve listeler sayfamızda!

GALERİ DEVAM EDİYOR
250 TL eksik değil! Emekliye tek kalemde 7-8-9-10 BİN TL! Promosyonlar dur durak bilmiyor! SSK, Bağkur 4C’liye Ekim sürprizi: Yapı Kredi, Garanti BBVA, HSBC, ING...

Bankalar emekliler için Ekim ayı promosyon kampanyalarını hazırladı. Kampanyalarla emeklilere 8 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken, bazı bankalarda emekli yakınını getirenler de her kişi için 250 lira kazanıyor...

250 TL eksik değil! Emekliye tek kalemde 7-8-9-10 BİN TL! Promosyonlar dur durak bilmiyor! SSK, Bağkur 4C’liye Ekim sürprizi: Yapı Kredi, Garanti BBVA, HSBC, ING...

Bankaların emekli müşteri yarışı sürüyor. Ekim ayı kampanyalarını duyuran bankalar, emeklilere 8.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor.

250 TL eksik değil! Emekliye tek kalemde 7-8-9-10 BİN TL! Promosyonlar dur durak bilmiyor! SSK, Bağkur 4C’liye Ekim sürprizi: Yapı Kredi, Garanti BBVA, HSBC, ING...

Bazı bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ilave ödeme yapıyor. Bankaların 1.500 liranın altındaki maaşlar, 1.500-2.500 lira arası aylıklar ve 2.500 lira üstü için maaşlar için belirlediği promosyon tutarları:

250 TL eksik değil! Emekliye tek kalemde 7-8-9-10 BİN TL! Promosyonlar dur durak bilmiyor! SSK, Bağkur 4C’liye Ekim sürprizi: Yapı Kredi, Garanti BBVA, HSBC, ING...

AKBANK: 31 Ekim'e kadar geçerli kampanya kapsamında maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

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