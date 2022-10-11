Az evvel açıklama yapıldı! 1500 TL maddi yardım yapıyor! İşte bu adresten hemen yapın
İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve alakalı yardımların yapılmasını gerçekleştiren bakanlık olabildiğince mühim bir yere sahiptir. Çünkü ülke ekonomisinde gelir adaletsizliğini kaldırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak bu bakanlıkların görevidir.
11.10.2022 08:48 - Son Güncelleme: 11.10.2022 08:48
Devletin yapmış bulunduğu sosyal yardımlar yardımıyla gereksinim sahiplerine destek sağlanmaktadır. Bu desteklerin en büyüğü Aile ve Sosyal hizmetleri bakanlığı bağlamında yapılmaktadır. Yapılan açıklamalara göre 45 değişik alanda sosyal yardım paketleri mevcuttur.
Kaymakamlık 1500 TL Maddi Yardım Kimler Yardımdan Faydalanabilir?
Yardımdan faydalanabilecek vatandaşların özel koşul ve halleri taşıması gerekmektedir. Gelir civarını ibraz eden kişilerin yapılacak gelir testleri sonunda ekstra gelire sahip olmadığı kesinleştirilmelidir. Kesinleşen doğru gelir beyanı ile vatandaşın gereksinim durumu belirlenir.