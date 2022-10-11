192 bin TL'ye 150 m2 konut imarlı arsa: TOKİ 937 TL taksitle ev sahibi olun! %10 peşinat + %30 indirim + 10 YIL VADE! İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ kampanyaları milyonlarca vatandaşın ev, iş yeri ve arsa sahibi olmasına vesile oluyor. Son olarak TOKİ tarafından bugün arsa ve iş yeri kampanyası start aldı. 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular yapılıyor. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor. Piyasa fiyatına kıyasla yüzde 30 indirimle satılacak arsalar için yüzde 10 peşinat verilecek. Ayrıca 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. İşte TOKİ arsa ve iş yeri kampanyasına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde!