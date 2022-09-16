Promosyonlar 10.000 TL'ye ÇIKTI! Akbank, TEB, ING, Garanti BBVA... Emekliye 3 aylık maaşı kadar ödeme!
Emekli promosyon veren kamu ve özel bankalar kampanyalarını güncelledi. Eylül ayında flaş promosyon ödemesi! Tüm emekliler faydalanabiliyor. Bankalar sık sık emekli müşteri çekebilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Emeklinin en ilgisini çeken banka ise en yüksek tutarı söyleyen banka oluyor. Bu nedenle de bankalar yarışa giriyor. Son güncellemeyle en çok promosyon ödeyen banka belli oldu. İşte promosyon ödemesi yapan bankaların listesi ve en yükse tutarı veren o banka...
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Emekliye 3 aylık maaşı kadar ödeme! Promosyonlar 10.000 TL'ye çıktı. Milyonlarca emekli, devletten aldıkları maaşın yanı sıra bankadan da ödeme alabiliyor. Bunun için yalnızca 3 yıl şartını kabul etmeniz yeterli. Ödemenin yanı sıra bir çok avantajda sizi bekliyor. Denizbank, Vakıf Bank, Garanti BBVA, Akbank, Halkbank, İş Bankası, TEB, ING, Ziraat ve Yapı Kredinin yeni promosyon kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Peki en çok promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar...
EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMESİ 10 BİN TL'YE ULAŞTI
Bankaların emekli maaş promosyon ödemesi 10 bin TL'ye kadar çıktı.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, 30 Eylül'e kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşterilere 7.500 TL'ye varan tutarda promosyon veriyor.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;
1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL'ye kadar
1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar
2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
Promosyon tutarlarına ek olarak emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her yakını için 250 TL, toplamda 2,500 TL'ye varan nakit ödül veriliyor.
YAPI KREDİ
2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödeniyor.
Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.