%0 faizli, 3 ay ertelemeli kampanyalar başladı! 5,10,15 bin TL ihtiyacı olana müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!
Kredi çekecek olanlar bankalar tarafından sunulan kampanyaları merak ediyor. Birçok banka Eylül ayı ile birlikte konu hakkında araştırmalara başladı. İşte bankalar tarafından sunulan kampanyalar ve konu hakkında merak edilenler...
İhtiyaç kredisi faiz oranları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Nakit ihtiyacı olanlar kredi faiz oranları ve konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Acil nakit ihtiyacı olanlara bankalardan yeni kampanyalar ortaya atıldı. Kimi banka 5 bin TL'yi 0 faizle 12 ay vadeli verirken kimileri de 3 ay ertelemeli kredi ödeme imkanı sunuyor. İşte bankalar tarafından sunulan kredi kampanyaları ve konu hakkında merak edilenler...
5 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ
5 bin TL ihtiyaç kredisi için TEB ve enpara.com üzerinden aylık 197TL, 211 TL gibi oldukça uyun taksitlerle 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.
10 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ
10 bin TL ihtiyaç kredisi ise bankalar tarafından 500-600 TL aylık ödemeler şeklinde sunuluyor. Vadesi ise 36 ay olarak beliritiliyor.