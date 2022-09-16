%0 faizli, 3 ay ertelemeli kampanyalar başladı! 5,10,15 bin TL ihtiyacı olana müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

İhtiyaç kredisi faiz oranları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Nakit ihtiyacı olanlar kredi faiz oranları ve konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Acil nakit ihtiyacı olanlara bankalardan yeni kampanyalar ortaya atıldı. Kimi banka 5 bin TL'yi 0 faizle 12 ay vadeli verirken kimileri de 3 ay ertelemeli kredi ödeme imkanı sunuyor. İşte bankalar tarafından sunulan kredi kampanyaları ve konu hakkında merak edilenler...