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%0 faizli, 3 ay ertelemeli kampanyalar başladı! 5,10,15 bin TL ihtiyacı olana müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

Kredi çekecek olanlar bankalar tarafından sunulan kampanyaları merak ediyor. Birçok banka Eylül ayı ile birlikte konu hakkında araştırmalara başladı. İşte bankalar tarafından sunulan kampanyalar ve konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
16.09.2022 09:43 - Son Güncelleme: 16.09.2022 09:43
%0 faizli, 3 ay ertelemeli kampanyalar başladı! 5,10,15 bin TL ihtiyacı olana müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

İhtiyaç kredisi faiz oranları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Nakit ihtiyacı olanlar kredi faiz oranları ve konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Acil nakit ihtiyacı olanlara bankalardan yeni kampanyalar ortaya atıldı. Kimi banka 5 bin TL'yi 0 faizle 12 ay vadeli verirken kimileri de 3 ay ertelemeli kredi ödeme imkanı sunuyor. İşte bankalar tarafından sunulan kredi kampanyaları ve konu hakkında merak edilenler...

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%0 faizli, 3 ay ertelemeli kampanyalar başladı! 5,10,15 bin TL ihtiyacı olana müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

5 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

5 bin TL ihtiyaç kredisi için TEB ve enpara.com üzerinden aylık 197TL, 211 TL gibi oldukça uyun taksitlerle 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

%0 faizli, 3 ay ertelemeli kampanyalar başladı! 5,10,15 bin TL ihtiyacı olana müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

Diğer bankalarda da 5 bin TL ihtiyç kredisi 200-270 TL arasında taksitlerle başlıyor. Garanti ve Yapıkredi bankası ise 5 bin lirayı faizsiz olarak nakit avans şeklinde müşterilerine sunuyor.

%0 faizli, 3 ay ertelemeli kampanyalar başladı! 5,10,15 bin TL ihtiyacı olana müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

10 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

10 bin TL ihtiyaç kredisi ise bankalar tarafından 500-600 TL aylık ödemeler şeklinde sunuluyor. Vadesi ise 36 ay olarak beliritiliyor.

%0 faizli, 3 ay ertelemeli kampanyalar başladı! 5,10,15 bin TL ihtiyacı olana müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları ise 1,74-2,55 arasında değişiklik gösteriyor.

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