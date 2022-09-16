Emlakçılar, ev sahipleri kara kara düşünsün! Uzmanlar açıkladı! O tarihte daire fiyatları... TOKİ sonrası konut fiyatlarında köpük eriyor!
TOKİ sosyal konut projesi bşvuruları başladı. Emlak piyasasında ise durum stabil ilerliyor. Konutların duyurulmasının ardından uzmanlar konut fiyatlarında yüzde 10 düşüş yaşandığını aktardı. İşte tüm detaylar...
TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Başvurular büyük ilgi görürken ev satışlarındaki durgunluk vatandaşların ilgisini çekti. Açıklanan konut projeleriyle paniğe kapılan ev sahiplerinin piyasaya ilan sürdüklerini ve daha şimdiden ev fiyatlarında yüzde 10'a yakın bir düşüş yaşanıyor. Son zamanalrda satılık ve kiralık dare fiyatlarındaki astronomik rakamlar büyük tepki çekerken açıklanan sosyal konut uygulamaları gerçek rakamların yerini almasını sağladı. İşte konut fiyatlarının dip yapacağı tarih ve konu hakkında merak edilenler...
O TARİHTE GERÇEK FİYATINA ULAŞACAK
Fiyatların astronomik olarak yükselmesinin ardından piyasaya konut satışı için yeni ilanların sürülmediğini bununla birlikte ev fiyatlarının astronomik yükseldiğini söyleyen uzmanlar açıklanan sosyal konut projeleri ile bunun tersine döndüğünü dile getirdi. Özellikle 2023 yılında konut fiyatlarındaki köpüğün tamamen eriyeceğini ve fiyatların gerçek rakamlara ulaşacaklarını ifade etti.
Gayrimenkul alım satım Uzmanı Aydoğan Gürçalar, "Özellikle son 9 ay içerisinde konutta görülen aşırı fiyatlanma yerini sakin hatta ufak ufak gerileyen bir piyasaya bıraktı. Açıklanan sosyal konut projeleri ile birlikte arkası kesilen ilanlar yeniden gelmeye ve piyasada ilan bolluğu yaşanmaya başladı. Yeni yapılan ve kullanıma sunulan konutları da buna dahil edersek fiyatlarda ciddi bir fren ve hatta gerileme olduğu gözle görülmeye başlandı. Böyle devam ederse 2023 yılında konuttaki köpüğün tamamen eriyeceğini ve fiyatların gerçek rakamlara oturacağını düşünüyoruz" dedi.
KIŞIN KİRALAR DÜŞER Mİ?
Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bu tarz mevsimlik ev kiralamaları oldukça fazla görülmektedir. Buna nazaran sonbahar ve kış aylarında kiralama oranları çok daha düşüktür. Ev kiraları hangi aylarda düşer diye sorulduğunda ise daha çok kış sezonunda bu düşüşler yaşanmaktadır.