PTT'den isteyen ATM'den alacak! 450 TL ödeme hesaplara yatıyor! Aile Bakanlığı duyurdu: TC kimlik son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından vatandaşalara çoğu kapsamda yardım ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı tarafından ailelere destek parası yatırılıyor. Bunlardan biri de Aile Destek Programı ödemeleri. Eylül ayının ortalarında ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 450 TL ile 600 TL aralığında ödeme yapılıyor. Peki aile destek yardımı nasıl alınır, başvurular ne zaman nereden yapılıyor? 2022 Aile Destek Paketi parası ne kadar, ödemeleri yattı mı , ne zaman yatacak? İşte aile destek paketi ödemeleri 2022 detayları hakkında detaylar!