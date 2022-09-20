Ayçiçek yağı 27 TL'ye düştü! TMO'da Eylül indirimi başladı! Temel gıdada DEV fırsat! Sepetler dolacak...
Toprak Mahsulleri Ofisi vatandaşların daha uygun fiyata ürün alabilmesi için indirim yapılacağını açıkladı. Fiyatı en çok artış gösteren ürünler arasında ayçiçek yağı gelirken TMO Marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 135 TL olarak açıklandı. Litre olarak ele alındığında 1 litre ayçiçeği yağı 27 TL'ye satılıyor. İşte TMO 19 Eylül güncel fiyat listesi...
20.09.2022 08:42 - Son Güncelleme: 20.09.2022 08:45