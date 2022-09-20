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Haberler Ekonomi Ayçiçek yağı 27 TL'ye düştü! TMO'da Eylül indirimi başladı! Temel gıdada DEV fırsat! Sepetler dolacak...

Ayçiçek yağı 27 TL'ye düştü! TMO'da Eylül indirimi başladı! Temel gıdada DEV fırsat! Sepetler dolacak...

Toprak Mahsulleri Ofisi vatandaşların daha uygun fiyata ürün alabilmesi için indirim yapılacağını açıkladı. Fiyatı en çok artış gösteren ürünler arasında ayçiçek yağı gelirken TMO Marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 135 TL olarak açıklandı. Litre olarak ele alındığında 1 litre ayçiçeği yağı 27 TL'ye satılıyor. İşte TMO 19 Eylül güncel fiyat listesi...

takvim.com.tr
20.09.2022 08:42 - Son Güncelleme: 20.09.2022 08:45
TMO’da Eylül indirimi başladı! Ayçiçek yağı 27 TL’ye düştü! Temel gıdada DEV fırsat! Sepetler dolacak...

Toprak Mahsulleri Ofisi, başta sıvı yağ olmak üzere birçok ürünü indirimli olarak satışa sunuyor. Hafta sonunda toprak mahsulleri ofisinde indirime giren ürünlerin başında Ayçiçek yağı, toz şeker, bakliyat ürünleri, deterjan, un, yumurta ve çay yer alıyor.

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TMO’da Eylül indirimi başladı! Ayçiçek yağı 27 TL’ye düştü! Temel gıdada DEV fırsat! Sepetler dolacak...

Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg TMO fiyatı: 16.75 Türk Lirası

Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg TMO fiyatı: 15.75 Türk Lirası

TMO’da Eylül indirimi başladı! Ayçiçek yağı 27 TL’ye düştü! Temel gıdada DEV fırsat! Sepetler dolacak...

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr TMO fiyatı: 15.00 Türk Lirası

Kabuklu Tuzlu Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 30.00 Türk Lirası

TMO’da Eylül indirimi başladı! Ayçiçek yağı 27 TL’ye düştü! Temel gıdada DEV fırsat! Sepetler dolacak...

Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 50.00 Türk Lirası

Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 47.00 Türk Lirası

TMO’da Eylül indirimi başladı! Ayçiçek yağı 27 TL’ye düştü! Temel gıdada DEV fırsat! Sepetler dolacak...

Fındık Krokan Paketli 500 Gr TMO fiyatı: 41.00 Türk Lirası

Fındık Ezmesi 320 Gr TMO fiyatı: 28.00 Türk Lirası

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