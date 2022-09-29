Promosyonda EKİM zammı! 15 bin TL'ye çıktı! Fibabanka, Yapı Kredi, ING, Şekerbank...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 750 TL'den başlayan ödeme tutarları 10.000 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor. Ekim ayı promosyon kampanyaları hakkında bankalardan ipucu geldi. Ödemelerin 15 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. İşte banka banka emekliye sunulan fırsatlar
Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar promosyonda yeni fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda da SSK Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon ödemelerinde çeşitli yeni kampanyaları duyurdu. Ödemeler 750 TL'den başlayıp 10.000 TL'ye kadar ulaşıyor. Hal böyle olunca en çok avantajı sağlayan bankayı öğrenmek isteyen emekliler maaşını oraya taşımak için başvurusunu yapıyor. Emeklilerin promosyon almaları için ise tek bir şart bulunuyor. Bu şart genelde tek koşul olarak sunuluyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağını taahüt eden emeklilere ödemeler saatler içerisinde yapılıyor. Banka banka ödemelerin ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilgileri derledik!
"Maaşını taşımak isteyenler yeni promosyon yapılandırma talebi kabul edilmediği taktirde başka bankalardan teklif alıp emekli aylıklarını oraya taşıyabilirler. Burada yaşanan en büyük sıkıntı artan enflasyon karşısında kredi çekerek borçlanan milyonlarca emeklimizi bankalar promosyon ödemesi yapmamakta direniyor ve maaşlarını taşımalarına da engel oluyor.