Milyonlara zam hesabı! Asgari ücretli, memur, emekli... İşte ocak zammı formülleri...
Milyonlar gözünü bu habere çevirdi! Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" sözleriyle birlikte gözler Ocak zamlarına çevrildi. Asgari ücretlileri, memurları ve emeklileri ne kadar zam bekliyor. İşte milyonları bekleyen Ocak zammının formülleri...
Milyonlar gözünü bu habere çevirdi! Ocak ayı çalışan çalışmayan hemen herkes için zam ayı olacak. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları yükselirken, bu artışlar geniş bir kesimin gelirine etki edecek.
GÖZLER OCAK ZAMMINA ÇEVRİLDİ
Başkan Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" açıklamasıyla, Ocak zamları gündeme oturdu.
İLK AŞAMA ASGARİ ÜCRET
İlk zam oranı asgari ücret için belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Bu yılın başında verginin de artırılmasıyla yüzde 50.51 yükselen net asgari ücrete Temmuz'da da bir ara zam yapılmıştı. Yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükselmişti.
Yeni asgari ücret için şimdiden formüller dile getirilmeye başlarken, enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor. Enflasyona ilişkin son tahmin Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67.73 olarak gerçekleşti.