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Milyonlara zam hesabı! Asgari ücretli, memur, emekli... İşte ocak zammı formülleri...

Milyonlar gözünü bu habere çevirdi! Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" sözleriyle birlikte gözler Ocak zamlarına çevrildi. Asgari ücretlileri, memurları ve emeklileri ne kadar zam bekliyor. İşte milyonları bekleyen Ocak zammının formülleri...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
28.09.2022 11:10 - Son Güncelleme: 28.09.2022 11:10
Milyonlara zam hesabı! Asgari ücretli, memur, emekli... İşte ocak zammı formülleri...

Milyonlar gözünü bu habere çevirdi! Ocak ayı çalışan çalışmayan hemen herkes için zam ayı olacak. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları yükselirken, bu artışlar geniş bir kesimin gelirine etki edecek.

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Milyonlara zam hesabı! Asgari ücretli, memur, emekli... İşte ocak zammı formülleri...

GÖZLER OCAK ZAMMINA ÇEVRİLDİ

Başkan Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" açıklamasıyla, Ocak zamları gündeme oturdu.

Milyonlara zam hesabı! Asgari ücretli, memur, emekli... İşte ocak zammı formülleri...

İLK AŞAMA ASGARİ ÜCRET

İlk zam oranı asgari ücret için belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Bu yılın başında verginin de artırılmasıyla yüzde 50.51 yükselen net asgari ücrete Temmuz'da da bir ara zam yapılmıştı. Yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükselmişti.

Milyonlara zam hesabı! Asgari ücretli, memur, emekli... İşte ocak zammı formülleri...

Yeni asgari ücret için şimdiden formüller dile getirilmeye başlarken, enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor. Enflasyona ilişkin son tahmin Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67.73 olarak gerçekleşti.

Milyonlara zam hesabı! Asgari ücretli, memur, emekli... İşte ocak zammı formülleri...

Eğer asgari ücrete 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa yüzde 67.73'lük tahmine göre yeni asgari ücret Ocak'taki 4 bin 253 lira 40 kuruştan 7 bin 134 lira 23 kuruşa çıkabilecek. Artışta bir diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek.

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