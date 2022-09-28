Milyonlara zam hesabı! Asgari ücretli, memur, emekli... İşte ocak zammı formülleri...

İLK AŞAMA ASGARİ ÜCRET

İlk zam oranı asgari ücret için belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Bu yılın başında verginin de artırılmasıyla yüzde 50.51 yükselen net asgari ücrete Temmuz'da da bir ara zam yapılmıştı. Yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükselmişti.

