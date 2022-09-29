Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz vay halinize... Bir tıkla e-devlet'ten kontrol edin!
Bilindiği gibi geçtiğimiz sene vatandaşlara yapılandırma hakkı tanınmıştı. Bu anlamda kişiler borçlarını ödemişti. Fakat pek çok vatandaş borcu olmasından habersiz hayatına devam etmektedir. Hal bu tür olunca devlet doğrultusundan duyurular yayınlanmaya başlandı. Buna göre her vatandaşın e-devlet üzerinden borç sorgulaması yapması istendi. Bu sayede haksız yere borçlanan vatandaşlarda itiraz etme hakkı bulabilecekler.
29.09.2022 08:48 - Son Güncelleme: 29.09.2022 08:48
Pek çok vatandaş bağlamında ödemesi gereken borçlardan yakınmaktadır. Bunlara bir yenisi daha eklendi. GSS ödemeleri her bireyin bütçesini zorlamakta. Borcu olan vatandaşlar primlerini nasıl ödeyeceklerinin yollarını bulmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise borcunun olmasından habersiz oluyor. E-devletten borç sorgulaması nasıl yapılır?
E-Devlet Borç Sorgulama
Vatandaşlar ne kadar borcu olup olmadığını e-devletten hemen öğrenebilecekler. Vatandaşların Genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığı da bu sayede rahatça meydana çıkacak.