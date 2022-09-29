Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz vay halinize... Bir tıkla e-devlet’ten kontrol edin!

Pek çok vatandaş bağlamında ödemesi gereken borçlardan yakınmaktadır. Bunlara bir yenisi daha eklendi. GSS ödemeleri her bireyin bütçesini zorlamakta. Borcu olan vatandaşlar primlerini nasıl ödeyeceklerinin yollarını bulmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise borcunun olmasından habersiz oluyor. E-devletten borç sorgulaması nasıl yapılır?