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Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz vay halinize... Bir tıkla e-devlet'ten kontrol edin!

Bilindiği gibi geçtiğimiz sene vatandaşlara yapılandırma hakkı tanınmıştı. Bu anlamda kişiler borçlarını ödemişti. Fakat pek çok vatandaş borcu olmasından habersiz hayatına devam etmektedir. Hal bu tür olunca devlet doğrultusundan duyurular yayınlanmaya başlandı. Buna göre her vatandaşın e-devlet üzerinden borç sorgulaması yapması istendi. Bu sayede haksız yere borçlanan vatandaşlarda itiraz etme hakkı bulabilecekler.

takvim.com.tr
29.09.2022 08:48 - Son Güncelleme: 29.09.2022 08:48
Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz vay halinize... Bir tıkla e-devlet’ten kontrol edin!

Pek çok vatandaş bağlamında ödemesi gereken borçlardan yakınmaktadır. Bunlara bir yenisi daha eklendi. GSS ödemeleri her bireyin bütçesini zorlamakta. Borcu olan vatandaşlar primlerini nasıl ödeyeceklerinin yollarını bulmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise borcunun olmasından habersiz oluyor. E-devletten borç sorgulaması nasıl yapılır?

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Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz vay halinize... Bir tıkla e-devlet’ten kontrol edin!

E-Devlet Borç Sorgulama

Vatandaşlar ne kadar borcu olup olmadığını e-devletten hemen öğrenebilecekler. Vatandaşların Genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığı da bu sayede rahatça meydana çıkacak.

Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz vay halinize... Bir tıkla e-devlet’ten kontrol edin!

Borcu tespit edilen vatandaşlar amacıyla ise değişik seçenek yollar bulunuyor.

Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz vay halinize... Bir tıkla e-devlet’ten kontrol edin!

Ödeme hali olmayan ve bunu ispatlayan bireylerin GSS borcu ertelenebiliyor. Bunun amacıyla de yapılması gerekli olanlar var.

Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz vay halinize... Bir tıkla e-devlet’ten kontrol edin!

Genel sağlık sigortası borcu olan vatandaşların bunu kanıtlayabilmesi amacıyla bir test yaptırması isteniyor. İlk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidilerek gelir testi bulunmaları şart.

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