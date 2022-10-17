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Haberler Ekonomi Promosyonda 19 banka tutarları değiştirdi! Taban 5.000 lira üstü olacak! Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING, Yapı Kredi, İş Bankası...

Promosyonda 19 banka tutarları değiştirdi! Taban 5.000 lira üstü olacak! Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING, Yapı Kredi, İş Bankası...

Bankalar emekli promosyonu hakkında birbiriyleriyle yarış halinde ve kampanyalarını sık sık güncelliyor. Verilen emekli promosyonu miktarları bankaya göre farklılık gösterirken başka emekli arkadaşlarını da bankaya taşıyanlara ayrı ödemeler yapılıyor. 1 Kasım'da tüm ödemeler değişecek.İşte banka banka en yüksek promosyon ödemeleri!

takvim.com.tr
17.10.2022 09:32 - Son Güncelleme: 17.10.2022 09:34
Promosyonda 19 banka tutarları değiştirdi! Taban 5.000 lira üstü olacak! Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING, Yapı Kredi, İş Bankası...

Promosyon ödemelerinde tutarlar tek tek değişiyor. Emekli promosyonu maaşa göre kamu özel banka fark etmeksizin 3 bin ile 5 bin liranın altında kalmayacak. Bu kapsamda tüm kampanyalar da yenilenecek. Düşük ödeme alanlar banka değişimi yapmadan da promosyonu artırabilecek. İşte banka banka en yüksek promosyon ödemeleri!

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Promosyonda 19 banka tutarları değiştirdi! Taban 5.000 lira üstü olacak! Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING, Yapı Kredi, İş Bankası...

Emeklilerin banka promosyonunda yeni dönem başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taban promosyon tutarlarını güncelleyip, 19 bankayla protokolleri yeniden imzalayacağını duyurması emeklileri heyecanlandırdı.

Promosyonda 19 banka tutarları değiştirdi! Taban 5.000 lira üstü olacak! Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING, Yapı Kredi, İş Bankası...

1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilerden aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin liradan düşük promosyon ödemesi yapılamayacak.

Promosyonda 19 banka tutarları değiştirdi! Taban 5.000 lira üstü olacak! Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING, Yapı Kredi, İş Bankası...

SGK ile protokol imzalayan bankalar 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az bu tutarları ödeyecek. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.

Promosyonda 19 banka tutarları değiştirdi! Taban 5.000 lira üstü olacak! Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING, Yapı Kredi, İş Bankası...

NELER DEĞİŞECEK?
Yeni protokollerle birlikte bankaların 1 Kasım'dan itibaren promosyon kampanyaları değişecek. Belirlenen yeni taban tutarların altında ödeme yapan kamu bankalarıyla özel bankaların bundan böyle vereceği promosyonlar yükselecek.

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