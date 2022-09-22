Promosyon ZAMMI bol keseden! 13 bin TL'ye yükseliyor! '3 sene maaşım sizden' sözü veren emekliye ek nakit! Yapı kredi, HSBC, Kuveyt Türk, ING...

Emekli vatandaşlar maaşlarını alacakları bankaları belirlerken ödenen promosyon miktarlarına dikkat ediyor ve en yüksek olanı tercih etmek istiyor. Bankalara göre bu miktarlar değişmekle birlikte farklı tutarlarda emekli promosyon ödemeleri yapılıyor ve şartlar da farklılaşabiliyor. En önemli şart üç yıl boyunca banka değişikliği yapmamak. Kimliğiyle bankaya giden milyonlarca emekli bu haktan yararlanabiliyor. Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları haberimizde yer alıyor. İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...