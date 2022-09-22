39-44-45-46 yaşında erken emeklilik! Bu kişiler EYT'yi beklemese de olur! 1997, 1998, 1999, 2002, 2008, 2016! Prim, sigorta tarihine göre erken emeklilik yaş tablosu açıklandı!
Türkiye'de milyonlarca kişi emeklilik hayali kurmaya devam ediyor. Erken emeklilik isteyenler detaylı bilgileri araştırıyor. Bu şartlar genel olarak SGK prim günleri, askeri ya da doğum borçlanmaları ve yaş sınırıdır. Bu şartların tamamını gerçekleştiren vatandaşlar emekli olmak amacıyla başvurularını yapıp emekli olabilmektedirler. Ancak bazı durumlarda erken emeklilik mümkün.. İşte merak edilenler...
Milyonlarca çalışan erken emekli olmak amacıyla her gün araştırma yapıyor. Bu anlamda EYT ile ilgili gelişmeler gündemin en üst noktasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT yasası için aralık ayını işaret etti ve tek bir formül üzerinde durulduğunu aktarmıştı. Yeni seneye az bir vakit kala EYT'nin ne zaman yasalaşacağı merak ediliyor. Fakat emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla müjdeli haber gelmeden önce bu yöntemler daha çok önem kazanıyor. Bu şartları yerine getirenler erken emeklik yolunu açmış oluyor. Peki, erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte tüm detaylar haberimizde!
Kimileri 'şu hastalığım var erken emekli olabilir miyim?' diye soruyor, kimileri malulen emekliliğin şartlarını öğrenmek istiyor, kimileri de 'malulen emekli olsam daha mı az maaş alırım?' diye merak ediyor.
1- Kimler malulen emekli olabilir?
Bir işverene bağlı işçi olarak çalışanlar, kendi adına Bağ-Kur'lu olarak çalışanlar ve kamu görevlileri; çalışma gücünü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesi halinde malulen emekliliğe ya da bir başka deyişle sakatlık nedeniyle emekliliğe hak kazanıyor.