39-44-45-46 yaşında erken emeklilik! Bu kişiler EYT'yi beklemese de olur! 1997, 1998, 1999, 2002, 2008, 2016! Prim, sigorta tarihine göre erken emeklilik yaş tablosu açıklandı!

Milyonlarca çalışan erken emekli olmak amacıyla her gün araştırma yapıyor. Bu anlamda EYT ile ilgili gelişmeler gündemin en üst noktasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT yasası için aralık ayını işaret etti ve tek bir formül üzerinde durulduğunu aktarmıştı. Yeni seneye az bir vakit kala EYT'nin ne zaman yasalaşacağı merak ediliyor. Fakat emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla müjdeli haber gelmeden önce bu yöntemler daha çok önem kazanıyor. Bu şartları yerine getirenler erken emeklik yolunu açmış oluyor. Peki, erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte tüm detaylar haberimizde!