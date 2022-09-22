AÇIKLANDI! TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 | TOKİ'den evi alanlar müjde! Bakan Kurum açıkladı! | İşte 2+1, 3+1 indirim tutarları ve şartları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarihi sosyal konut projesiyle açıklamalarda bulunurken, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak" dedi. Peki, TOKİ indirimi ne kadar? TOKİ indirim kampanyası ne kadar? İşte merak edilenler...
BAKAN KURUM'UN KULLANDIĞI İFADELER ŞÖYLE:
Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası! Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz."
GEÇEN SEFER YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILDI
Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlandı. En son 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasında TOKİ indirim kampanyası başlatmıştı.
TOKİ ÖDEMELERİ KAÇ YIL SÜRÜYOR?
Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 10'u peşin 96 ay (8 yıl) vadeli, %15 peşin 108 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin 120 ay (10 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.)