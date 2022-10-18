Promosyon ücret listesi DEĞİŞTİ: Son 12 gün! Emekliye 13 bin TL ödeme! Taban 3.000-5.000 TL olacak! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi...

Bankaların emekli promosyon ödemelerinde tutarlar tek tek değişiyor. Bu tutar 10.000 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar emekli maaşı promosyonu amacıyla büyük bir rekabete girdi. Bu ödemeden 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar, yeni emekliler kampanyalardan yararlanabiliyor. Kamu Bankaları da miktarları yükseltti. Artık promosyonda taban tutar 3.000-5.000 TL arası olacak! İşte banka banka promosyon kampanyaları!