Altın fiyatlarında son durumu| Orta Doğu’daki gerilim altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Uzman isim İslam Memiş'ten kritik uyarı!
Orta Doğu'da artan gerilim piyasalarda dengeleri değiştirmiş durumda. Özellikle haftaya yükselişle başlan altın piyasasındaki ilerleyen süreç yatırımcılar için büyük merak konusu oldu. Peki altın piyasalarında son durum ne? Altına yatırım yapmak güvenlimi? İlerleyen süreçte altın piyasasını ne bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarından altın piyasasına ilişkin kritik açıklamalarda bulunarak, yatırımcılar için yarını işaret etti. İşte detaylar…