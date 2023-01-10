Primini kendi ödeyenlere emeklilik rehberi! Esnaf, çiftçi, ev kadını, bakıcı, part-tıme çalışan ne yatıracak?

Primini düzenli ödeyenler için ise bu tutar 5 puanlık avantaj ile 2.952,36 lira olarak uygulanacak. Burada aylık avantaj 500,4 lira olurken, en alt tutardan ödeme yapan esnafın cebinden yıllık 6.004,8 lira daha az prim parası çıkacak.

