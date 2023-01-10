Primini kendi ödeyenlere emeklilik rehberi! Esnaf, çiftçi, ev kadını, bakıcı, part-tıme çalışan ne yatıracak?
Esnaftan çiftçiye, evde üretenden ev işinde çalışana, şoförden part-time iş yapana kadar milyonların emeklilik primleri değişti. Bu yıl kim, ne kadar ödeyecek? İşte prim rehberi.
10.01.2023 06:53 - Son Güncelleme: 10.01.2023 07:00
Herkesin hayali emeklilik. Emeklilik için gereken primi birisine ait işyerinde çalışarak, kendi işyerinizi açarak, bir şirkete ortak olarak, isteğe bağlı sigorta sistemiyle veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz.
TARIMLA UĞRAŞANLAR: Tarım Bağ-Kur primleri de en düşük 3.452,76 liraya çıktı. Primi düzenli ödeyenler için bu tutar 2.952,36 olarak uygulanırken, burada çiftçinin cebinden aylık 500,40, yıllık 6.004,8 lira daha az para çıkacak.