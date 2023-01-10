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Primini kendi ödeyenlere emeklilik rehberi! Esnaf, çiftçi, ev kadını, bakıcı, part-tıme çalışan ne yatıracak?

Esnaftan çiftçiye, evde üretenden ev işinde çalışana, şoförden part-time iş yapana kadar milyonların emeklilik primleri değişti. Bu yıl kim, ne kadar ödeyecek? İşte prim rehberi.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
10.01.2023 06:53 - Son Güncelleme: 10.01.2023 07:00
Primini kendi ödeyenlere emeklilik rehberi! Esnaf, çiftçi, ev kadını, bakıcı, part-tıme çalışan ne yatıracak?

Herkesin hayali emeklilik. Emeklilik için gereken primi birisine ait işyerinde çalışarak, kendi işyerinizi açarak, bir şirkete ortak olarak, isteğe bağlı sigorta sistemiyle veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz.

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Primini kendi ödeyenlere emeklilik rehberi! Esnaf, çiftçi, ev kadını, bakıcı, part-tıme çalışan ne yatıracak?

Kendi işini yapanlar, evde çalışanlar, kısmi çalışanlar, borçlanma yapmak isteyenlerin ödeyecekleri tutarlar yeni yılla birlikte değişti. İşte yeni tutarlar:

Primini kendi ödeyenlere emeklilik rehberi! Esnaf, çiftçi, ev kadını, bakıcı, part-tıme çalışan ne yatıracak?

ESNAFLIK YAPANLAR: Bağ-Kur primleri en düşük 3.452,76 lira oldu.

Primini kendi ödeyenlere emeklilik rehberi! Esnaf, çiftçi, ev kadını, bakıcı, part-tıme çalışan ne yatıracak?

Primini düzenli ödeyenler için ise bu tutar 5 puanlık avantaj ile 2.952,36 lira olarak uygulanacak. Burada aylık avantaj 500,4 lira olurken, en alt tutardan ödeme yapan esnafın cebinden yıllık 6.004,8 lira daha az prim parası çıkacak.

Primini kendi ödeyenlere emeklilik rehberi! Esnaf, çiftçi, ev kadını, bakıcı, part-tıme çalışan ne yatıracak?

TARIMLA UĞRAŞANLAR: Tarım Bağ-Kur primleri de en düşük 3.452,76 liraya çıktı. Primi düzenli ödeyenler için bu tutar 2.952,36 olarak uygulanırken, burada çiftçinin cebinden aylık 500,40, yıllık 6.004,8 lira daha az para çıkacak.

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