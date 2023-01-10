EYT’linin kıdem tazminatı arttı! Asgari ücretlinin ödemesi nasıl değişti? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? Yeni tavanın etkisi ne olacak?
Yakında Meclis maratonu başlayacak EYT düzenlemesiyle emekli olacakların tazminatları son maaşları üzerinden hesaplanacak. Asgari ücret ve tazminat tavanındaki artış da etki edecek...
10.01.2023 06:53 - Son Güncelleme: 10.01.2023 06:53
Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenleme için geri sayım başladı. Hazırlanan tasarının Meclis'e gelip yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.
Tazminat, son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu ay maaşların artırılması, EYT'lilerin alacağı tazminatı da yükseltti.