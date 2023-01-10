EYT’linin kıdem tazminatı arttı! Asgari ücretlinin ödemesi nasıl değişti? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? Yeni tavanın etkisi ne olacak?

HER YIL İÇİN 3.510 TL ARTIŞ

Asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artış bu ücretle çalışanların tazminatında çalışılan her yıl için 3 bin 510 lira avantaj sağlarken, kıdem tavanının yükselmesi de pek çok kişinin eline geçecek tutarı artırdı.