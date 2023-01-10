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Haberler Ekonomi EYT’linin kıdem tazminatı arttı! Asgari ücretlinin ödemesi nasıl değişti? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? Yeni tavanın etkisi ne olacak?

EYT’linin kıdem tazminatı arttı! Asgari ücretlinin ödemesi nasıl değişti? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? Yeni tavanın etkisi ne olacak?

Yakında Meclis maratonu başlayacak EYT düzenlemesiyle emekli olacakların tazminatları son maaşları üzerinden hesaplanacak. Asgari ücret ve tazminat tavanındaki artış da etki edecek...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
10.01.2023 06:53 - Son Güncelleme: 10.01.2023 06:53
EYT’linin kıdem tazminatı arttı! Asgari ücretlinin ödemesi nasıl değişti? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? Yeni tavanın etkisi ne olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenleme için geri sayım başladı. Hazırlanan tasarının Meclis'e gelip yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

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EYT’linin kıdem tazminatı arttı! Asgari ücretlinin ödemesi nasıl değişti? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? Yeni tavanın etkisi ne olacak?

Meclis sürecinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, bu arada EYT'liler hem emekli aylığının hem tazminatının hesabını yapıyor.

EYT’linin kıdem tazminatı arttı! Asgari ücretlinin ödemesi nasıl değişti? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? Yeni tavanın etkisi ne olacak?

Tazminat, son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu ay maaşların artırılması, EYT'lilerin alacağı tazminatı da yükseltti.

EYT’linin kıdem tazminatı arttı! Asgari ücretlinin ödemesi nasıl değişti? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? Yeni tavanın etkisi ne olacak?

HER YIL İÇİN 3.510 TL ARTIŞ
Asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artış bu ücretle çalışanların tazminatında çalışılan her yıl için 3 bin 510 lira avantaj sağlarken, kıdem tavanının yükselmesi de pek çok kişinin eline geçecek tutarı artırdı.

EYT’linin kıdem tazminatı arttı! Asgari ücretlinin ödemesi nasıl değişti? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? Yeni tavanın etkisi ne olacak?

2022'nin ikinci yarısında işten ayrılan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor, damga vergisi kesilmiş olarak 6 bin 421 lira 89 kuruş ödeniyordu.

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