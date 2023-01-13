Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli... 2+1, 3+1 CANLI YAYIN! TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Adana TOKİ 6 bin 356 konut kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ güncel kura takvimine göre Adana için kuralar 10-13 Ocak 2023 tarihleri arasında çekilecek. 2+1, 3+1 daireler için kura çekimi 4 gün boyunca sabah 10:00'da başlayacak. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde çekilecek kura çekilişi TOKİ'nin Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek. 10-11 Ocak'ta Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için, 12 Ocak'ta Sarıçam, Yumurtalık ilçeleri için, 13 Ocak'ta Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli ilçeleri için kuralar çekilecek. İşte TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Adana TOKİ 6 bin 356 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan... 2+1, 3+1 CANLI YAYIN...