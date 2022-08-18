Primi yetersiz EYT'liler için işaret fişeği alevlendi! 3600 günlük pirimi dolana maaş bağlanacak! O tarihte hesapta! 48-49-50 yaşında...
EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? soruları kademe kademe yanıt bulmaya başladı. Tüm hesaplamalar yapılıyor. Yeni gelişmeler anbean EYT'liler tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik hazırlıklar sürerken, emeklilik takvimi de ortaya çıktı. Eğer yasa çıkarsa EYT'liler o tarihte ilk maaşlarını ceplerine koyacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanla için çalışmalarda alternatifli pek çok formül üzerinde duruluyor. İşte o formüller ve son gelişmeler...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Düzenlemenin Aralık ayında tamamlanması bekleniyor. Eğer yasa 2023 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerse, SSK'lı ve Bağ-Kur'lu hak sahipleri ilk emekli aylıklarını Şubat ayında alabilecek. Formüller arasında en çok bilinen eksik primlerin borçlanma yolu ile tamamlanması. BU formülün yanı sıra EYT çalışmalarında 3600 (10 yıl) prim günü tamamlayanlara ilişkin formüller de dikkat çekiyor. Peki EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? İşte detaylar...
EYT SON DURUM!
EYT çözümü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, çalışmaların sonucunda alternatifli formüller hazırlayacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de çalışmalara katılarak bu formüllerin maliyetini hesaplayacak. Hazırlanan çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
NE ZAMAN BAŞLAR?
Ardından da belirlenen kapsama göre emeklilik işlemleri başlayacak. Düzenlemenin en geç Aralık'a kadar hazırlanması bekleniyor. Eğer yasa Aralık'ta çıkarsa, yürürlük tarihinin de 2023'ün Ocak ayı olabileceği konuşuluyor.