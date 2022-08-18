Primi yetersiz EYT’liler için işaret fişeği alevlendi! 3600 günlük pirimi dolana maaş bağlanacak! O tarihte hesapta! 48-49-50 yaşında...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Düzenlemenin Aralık ayında tamamlanması bekleniyor. Eğer yasa 2023 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerse, SSK'lı ve Bağ-Kur'lu hak sahipleri ilk emekli aylıklarını Şubat ayında alabilecek. Formüller arasında en çok bilinen eksik primlerin borçlanma yolu ile tamamlanması. BU formülün yanı sıra EYT çalışmalarında 3600 (10 yıl) prim günü tamamlayanlara ilişkin formüller de dikkat çekiyor. Peki EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? İşte detaylar...