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Haberler Ekonomi Primi yetersiz EYT'liler için işaret fişeği alevlendi! 3600 günlük pirimi dolana maaş bağlanacak! O tarihte hesapta! 48-49-50 yaşında...

Primi yetersiz EYT'liler için işaret fişeği alevlendi! 3600 günlük pirimi dolana maaş bağlanacak! O tarihte hesapta! 48-49-50 yaşında...

EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? soruları kademe kademe yanıt bulmaya başladı. Tüm hesaplamalar yapılıyor. Yeni gelişmeler anbean EYT'liler tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik hazırlıklar sürerken, emeklilik takvimi de ortaya çıktı. Eğer yasa çıkarsa EYT'liler o tarihte ilk maaşlarını ceplerine koyacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanla için çalışmalarda alternatifli pek çok formül üzerinde duruluyor. İşte o formüller ve son gelişmeler...

18.08.2022 14:42 - Son Güncelleme: 18.08.2022 14:42
Primi yetersiz EYT’liler için işaret fişeği alevlendi! 3600 günlük pirimi dolana maaş bağlanacak! O tarihte hesapta! 48-49-50 yaşında...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Düzenlemenin Aralık ayında tamamlanması bekleniyor. Eğer yasa 2023 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerse, SSK'lı ve Bağ-Kur'lu hak sahipleri ilk emekli aylıklarını Şubat ayında alabilecek. Formüller arasında en çok bilinen eksik primlerin borçlanma yolu ile tamamlanması. BU formülün yanı sıra EYT çalışmalarında 3600 (10 yıl) prim günü tamamlayanlara ilişkin formüller de dikkat çekiyor. Peki EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? İşte detaylar...

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Primi yetersiz EYT’liler için işaret fişeği alevlendi! 3600 günlük pirimi dolana maaş bağlanacak! O tarihte hesapta! 48-49-50 yaşında...

EYT SON DURUM!

EYT çözümü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, çalışmaların sonucunda alternatifli formüller hazırlayacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de çalışmalara katılarak bu formüllerin maliyetini hesaplayacak. Hazırlanan çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Primi yetersiz EYT’liler için işaret fişeği alevlendi! 3600 günlük pirimi dolana maaş bağlanacak! O tarihte hesapta! 48-49-50 yaşında...

Metin son şeklini almasının ardından TBMM gündemine gelecek. Yasa çıktıktan sonra uygulanması için de yönetmelikler çıkarılacak.

Primi yetersiz EYT’liler için işaret fişeği alevlendi! 3600 günlük pirimi dolana maaş bağlanacak! O tarihte hesapta! 48-49-50 yaşında...

NE ZAMAN BAŞLAR?

Ardından da belirlenen kapsama göre emeklilik işlemleri başlayacak. Düzenlemenin en geç Aralık'a kadar hazırlanması bekleniyor. Eğer yasa Aralık'ta çıkarsa, yürürlük tarihinin de 2023'ün Ocak ayı olabileceği konuşuluyor.

Primi yetersiz EYT’liler için işaret fişeği alevlendi! 3600 günlük pirimi dolana maaş bağlanacak! O tarihte hesapta! 48-49-50 yaşında...

YASA NE DİYOR?

Emekli aylıklarının bağlanma süreci ise bağlı olunan kuruma göre farklılık gösteriyor. Yasal mevzuata göre; SSK'lıların ve Bağ-Kur'luların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlıyor.

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