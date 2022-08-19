Sigorta giriş tarihi 1970, 1973, 1988 olanlar! 2 MÜJDE! SSK, Bağkur, EYT'li herkesi kapsıyor! 1440 gün kazan erken emekli ol
SSK'lı, Bağkur'lu, çalışan, EYT bekleyen milyonlarca kişi bir çok soruya yanıt arıyor. Ne zaman emekli olacağım sorusu sıklıkla araştırılıyor. Mevcut prim sayısını yazıp eksik primini belirten vatandaşlara cevap geldi. '19 Temmuz 1981 doğumluyum. 1 Ağustos 1998 yılı sigorta girişimle askerlik hariç 6668 gün prim ödemem var. Normal şartlarda emekliliğim 57 yaşı gösteriyor. EYT çıkarsa yararlanabilir miyim?' sorusu ve daha fazlasına uzman isimler yanıt verdi. İşte o sorular ve cevapları
SSK, Bağkur, EYT'li herkesi kapsıyor! Sigorta giriş tarihi 1970 ve üzeri olanları ilgilendiriyor. 6668 gün prim ödemem var. EYT çıkarsa yararlanabilir miyim? 6552 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? 9800 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? 1 Ocak 1972 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1993'te oldu. 1950 gün primim bulunuyor. 2 çocuğum var. Borçlanma yaparsam ne zaman emekli olabilirim? ve daha bir çok soruya yanıt verildi. İşte emekliliğini beleyen ve primi yetersiz olan vatandaşlardan gelen sorular ve cevapları...
SORU: 1 Ocak 1972 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1993'te oldu. 1950 gün primim bulunuyor. 2 çocuğum var. Borçlanma yaparsam ne zaman emekli olabilirim? Hayriye TURHAN
CEVAP: Doğumlarınızın tarihlerini bildirmemişsiniz. Doğumlarınız sigorta başlangıç tarihinden sonraysa, doğum sonrasındaki iki yıllık sürelerde prim ödenmeyen boş günleri borçlanma hakkınız var. Doğumlarınızın sigorta başlangıç tarihinden sonra olduğunu, aralarında iki yıl bulunduğunu ve doğum sonralarındaki iki yıllık sürelerde prim ödenmediğini varsayarsak, iki doğumu borçlanarak 1440 gün kazanabilirsiniz. İki şekilde emekli olabilirsiniz:
1) Doğumlarınızı borçlanıp 1440 gün kazandıktan sonra başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse, 2210 gün daha prim ödeyerek priminizi 5600 güne tamamlayacağınız tarihte, sonraki bir dönemse 2285 gün daha prim ödeyerek priminizi 5675 güne tamamlayacağınız tarihte.
2) 1650 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşı dolduracağınız tarihte (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak). Bu seçenekte; doğumlarınızı borçlanarak 1440 gün kazandıktan sonra 210 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlayabilirsiniz.
SORU: 1970 doğumluyum. SGK girişim 1987'de oldu. 2855 günüm var. 560 gün askerlik ile birlikte hepsi 3300 gün oluyor. Ne zaman emekli olabilirim? S.ÇETİNKAYA
CEVAP: İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam priminizi 5375 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
SORU: Şubat 1962 doğumluyum. 1982'de 20 ay askerlik yaptım. Ocak 2003'ten bu yana aralıksız çiftçi Bağkur'u ödüyorum. Emekli olmak için 62 yaş aranıyor. Askerliğimi borçlanarak erken emekli olabilir miyim? Veya askerliğimin ne kadarını borçlanarak emekli olurum? ALI
CEVAP: Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan askerliğin borçlanması, sigorta başlangıcını askerlik tarihine götürmez. Borçlanılan gün sayısı kadar geri çeker. Dolayısıyla askerlik borçlanması Bağkur başlangıcınızı 8 Eylül 1999'dan önceki bir tarihe götürmeyeceğinden, askerlik borçlanması emekli olma yaşınızı değiştirmiyor. 5400 günden fazla prim ödemeniz olduğundan, 62 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
SORU: 6 Mayıs 1974 doğumluyum. 1993 yılında sigorta girişim var. 1994'te askere gittim. 1998'de belediyeye girdim ve halen çalışmaya devam etmekteyim. 9000 gün primim doldu. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa çıkarsa yararlanabilir miyim? Askerliği saydırmam gerekli mi? Sonay KOÇ
CEVAP: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Henüz esasları belli olmamakla birlikte EYT yasasının 8 Eylül 1999'da sigortalı olan ve bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olacağı tarih uzayanlardan, sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarını sağlayıp aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması bekleniyor. Beklendiği gibi çıkacak bir yasadan siz de yararlanabilirsiniz.