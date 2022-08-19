Ev satın alırken nelere dikkat edilmelidir? 19 Ağustos bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?
Ev alabilmek amacıyla kaynak gerçekleştiren çoğu bankalar, kredi imkânı sağlayarak müşterilerine yardımcı olmaktadır. Kişinin ev alabilmek üzere bankadan çektiği krediye konut kredisi adı verilmektedir. Tabii bu kredi de yapılan faiz yüzdeleri vardır.
19.08.2022 10:06 - Son Güncelleme: 19.08.2022 10:06
İnsanın esas haklarından birisi de barınma hakkıdır. İnsan var olmasından beri kendi gereksinimlerini karşılayacağı bir hayat sınırı oluşturmuştur. Bugün de aynı hassasiyet söz konusudur. Bunun yanı sıra ev kiralarının çok olması, parasal yetersizlikler gibi sebeplerden ötürü ev almaya yönelimler artmıştır.