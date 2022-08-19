Ev satın alırken nelere dikkat edilmelidir? 19 Ağustos bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

İnsanın esas haklarından birisi de barınma hakkıdır. İnsan var olmasından beri kendi gereksinimlerini karşılayacağı bir hayat sınırı oluşturmuştur. Bugün de aynı hassasiyet söz konusudur. Bunun yanı sıra ev kiralarının çok olması, parasal yetersizlikler gibi sebeplerden ötürü ev almaya yönelimler artmıştır.