Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ev satın alırken nelere dikkat edilmelidir? 19 Ağustos bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Ev satın alırken nelere dikkat edilmelidir? 19 Ağustos bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Ev alabilmek amacıyla kaynak gerçekleştiren çoğu bankalar, kredi imkânı sağlayarak müşterilerine yardımcı olmaktadır. Kişinin ev alabilmek üzere bankadan çektiği krediye konut kredisi adı verilmektedir. Tabii bu kredi de yapılan faiz yüzdeleri vardır.

takvim.com.tr
19.08.2022 10:06 - Son Güncelleme: 19.08.2022 10:06
Ev satın alırken nelere dikkat edilmelidir? 19 Ağustos bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

İnsanın esas haklarından birisi de barınma hakkıdır. İnsan var olmasından beri kendi gereksinimlerini karşılayacağı bir hayat sınırı oluşturmuştur. Bugün de aynı hassasiyet söz konusudur. Bunun yanı sıra ev kiralarının çok olması, parasal yetersizlikler gibi sebeplerden ötürü ev almaya yönelimler artmıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ev satın alırken nelere dikkat edilmelidir? 19 Ağustos bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Müşteriler de ödeme basitliği için en makul kredi faizi koyan bankalar ile anlaşmaktadır.

Ev satın alırken nelere dikkat edilmelidir? 19 Ağustos bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Konut kredisi çekmek amacıyla bankaların ne kadar faiz koyduğu bağlamında merak uyandıran konulardan biridir.

Ev satın alırken nelere dikkat edilmelidir? 19 Ağustos bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Kredi tutarı, 300.000 TL amacıyla %2,08 faiz uygulanılarak kredi vadesi 10 yıldır.

Ev satın alırken nelere dikkat edilmelidir? 19 Ağustos bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir?

Kredi Tutarı: 200.000 TL amacıyla 10 senede %2,08 faiz uygulanmaktadır.

SON DAKİKA