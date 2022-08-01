Primi eksik olanlara 6 maddelik çözüm! EYT bekleyenler için siren çalıyor! Çocuk başına 2 yıl (720 gün) = 2160 gün kazan! 50-55 yaşında...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için erkeklerde 25 kadınlar da ise 20 yıllık sigortalı olma şartı bulunuyor. Bunun haricinde de 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim şartı bulunuyor. Yaş şartı ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiyor. 8 Eylül 1999'da çıkartılan yaşa ile yıl ve prim şartının yanına yaş şartı da getirilmişti.