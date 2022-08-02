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Gözler oradaydı! Başvuru yapana PTT tarafından ödeniyor! 1.300 karşılıksız para hesaplara yatıyor!

Doğum yapan anneler için destekler verilmeye devam ediyor. Annelerin çocuklarının aylık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi hedefi ile nakit yardımları yapmaktadır. Bakanlık, söz hususu yardımlarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşarak, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara 600 TL'ye kadar nakit yardımının yapılacağını bildirdi.

02.08.2022 10:16 - Son Güncelleme: 02.08.2022 10:16
Gözler oradaydı! Başvuru yapana PTT tarafından ödeniyor! 1.300 karşılıksız para hesaplara yatıyor!

Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlara sunmuş olduğu yardım hizmetleri ile ilgi çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yardımlarının ayrıntılarını paylaştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunmuş olduğu doğum yardımı hizmetlerine dair ayrıntılar

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Gözler oradaydı! Başvuru yapana PTT tarafından ödeniyor! 1.300 karşılıksız para hesaplara yatıyor!
Canlı Doğum Yardımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan sosyal yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan canlı doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapmış olan kadınları kapsamaktadır.
Gözler oradaydı! Başvuru yapana PTT tarafından ödeniyor! 1.300 karşılıksız para hesaplara yatıyor!

Söz hususu yardımdan hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hem de Mavi Kart sahibi olan başka vatandaşlar yararlanabilmektedir.

Gözler oradaydı! Başvuru yapana PTT tarafından ödeniyor! 1.300 karşılıksız para hesaplara yatıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan canlı doğum yardımı, tek seferlik bir yardımdır. Bu yardım kapsamında hane içi birey başına düşen aylık ortalama geliri bin 417 TL'den düşük olan bütün vatandaşlara, çocuk sayısına göre yardım yapılmaktadır.

Gözler oradaydı! Başvuru yapana PTT tarafından ödeniyor! 1.300 karşılıksız para hesaplara yatıyor!

Söz hususu yardım tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

· 1 çocuğa: 300 TL

· 2 çocuğa: 400 TL

· 3 ve daha çok çocuğa: 600 TL

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