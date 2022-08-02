Hesaplar belli oldu! Emekli maaşları ile ilgili son dakika açıklama! 4/1-A (SSK), 4/1-B (Bağ-Kur) ve 4/1-C'li herkesi kapsıyor! 2000 öncesi ve sonrası...

Bağ-Kur'lular ve işçiler hiçbir yardım almaksızın kendi kendilerine ne zaman ve kaç yaşında emekli olacakları ile ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklarını hesaplayabiliyorlar. Hesap detaylarını Memur, asker, işçi ve Bağ-Kur'lular ne zaman emekli olacağını nasıl öğrenecekler?