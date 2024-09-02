Primi eksik olanlar için liste geldi! SGK 2008'den önce sigortası olana toplu para verecek! En az 1800 günü olanlar...

1 Çalışma hayatına adım atan herkes bir gün emekli olmanın hayalini kuruyor. Ancak kimi zaman bazı durumlarda emekli olamayabilirsiniz. Özellikle geçmişte belli bir süre sigortalı olarak çalışmış, sonrasında ise iş hayatından uzaklaşmış kişiler emeklilik hakkını elde etmenin endişesini taşıyor.

2 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da çalışarak ya da borçlanmayla emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere prim iadesi imkanı sunuyor. Hatta vefat edenlerin yakınları da bu imkandan yararlanabiliyor. Bu konuda merak edilen pek çok soru bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları...