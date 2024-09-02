SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Primi eksik olanlar için liste geldi! SGK 2008'den önce sigortası olana toplu para verecek! En az 1800 günü olanlar...

Geçmiş dönemde kısa bir süre çalışıp, primini tamamlayamayanlar için toplu ödeme imkanı sunuluyor. Emekli olamayan bu kişilere, vefat etmişlerse de yakınlarına prim iadesi yapılıyor. Ancak bunun için belli başlı şartlar bulunuyor. Peki, kimler prim iadesi alacak? Çalışanlara hangi imkan var? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 06:26 Güncelleme 02 Eylül 2024, 06:26
Primi eksik olanlar için liste geldi! SGK 2008’den önce sigortası olana toplu para verecek! En az 1800 günü olanlar... 1

Çalışma hayatına adım atan herkes bir gün emekli olmanın hayalini kuruyor. Ancak kimi zaman bazı durumlarda emekli olamayabilirsiniz. Özellikle geçmişte belli bir süre sigortalı olarak çalışmış, sonrasında ise iş hayatından uzaklaşmış kişiler emeklilik hakkını elde etmenin endişesini taşıyor.

Primi eksik olanlar için liste geldi! SGK 2008’den önce sigortası olana toplu para verecek! En az 1800 günü olanlar... 2

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da çalışarak ya da borçlanmayla emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere prim iadesi imkanı sunuyor. Hatta vefat edenlerin yakınları da bu imkandan yararlanabiliyor. Bu konuda merak edilen pek çok soru bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları...

Primi eksik olanlar için liste geldi! SGK 2008’den önce sigortası olana toplu para verecek! En az 1800 günü olanlar... 3

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur'luların prim iadesi alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor. Ayrıca emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı (kadınlar için 58, erkekler için 60) tamamlamaları da şart.

SON DAKİKA