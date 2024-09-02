Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?

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Şu ana kadar sadece bir veri belli oldu. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23 çıktı. Ağustos enflasyonu da yarın belli olacak. Artış merakla beklenirken, enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu da bulunuyor.