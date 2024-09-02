Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE gösterecek. Zam oranı Merkez Bankası'nın tahminlerine göre yüzde 10.64-13.84 aralığında beklenirken, anketler de ipucu veriyor. 4 ankete göre Ocak artışının yüzde 14.52-19.77 aralığında olabileceğine işaret ediyor.
Bu yıl kök aylıklarına toplam yüzde 86.16 zam yansıtılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü şimdiden 2025'e çevirdi. Yılın ilk ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Şu ana kadar sadece bir veri belli oldu. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23 çıktı. Ağustos enflasyonu da yarın belli olacak. Artış merakla beklenirken, enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu da bulunuyor.
MERKEZ NE DİYOR?
Merkez Bankası, 2024 enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst bandını yüzde 42 olarak belirledi. 2024 enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek.