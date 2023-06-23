Primi eksik olana nihai tablo açıklandı! SGK 2000-2008-2015 tarihleri kapsamda! EPT’lilere 12 ay süreyle staj sigortası ekleniyor! Tarih değişti, BAĞKUR İHYA...

EYT'liler emeklilik için başvururken, eksik primleri olanlar borçlanma veya ihya planları yapıyor. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte net 11 bin 402 liraya yükselen asgari ücret, bu ödemeleri artırıyor. Peki, Primi eksik olanlar nasıl emekli olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...