YENİ TAHMİN GELDİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 30'u bulacak!
Son dakika haberleri... Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lu Temmuz zammını beklemeye başladı. Her ay açıklanan enflasyon verileri ile yeni hesaplamalar yapan milyonlar maaşlarının ne kadar artacaklarını merak ediyorlar. Peki memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lulara da asgari ücret gibi yüzde 34 zam mı yapılacak? Kim ne kadar alacak? Merak edilen soruya yeni tahmin geldi. İşte detaylar...
23.06.2023 12:37 - Son Güncelleme: 23.06.2023 12:37
20 Haziran'da açıklanan asgari ücret Temmuz ara zammına göre, net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseltildi. Yüzde 34 oranında zam yapılan asgari ücretin ardından tüm gözler memur ve memur emeklisi zamlarına çevrildi.
Memur ve emekli zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli Maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. En düşük memur maaşının 22 bin olmasıyla ilgili süreci Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.