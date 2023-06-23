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Haberler Ekonomi YENİ TAHMİN GELDİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 30'u bulacak!

YENİ TAHMİN GELDİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 30'u bulacak!

Son dakika haberleri... Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lu Temmuz zammını beklemeye başladı. Her ay açıklanan enflasyon verileri ile yeni hesaplamalar yapan milyonlar maaşlarının ne kadar artacaklarını merak ediyorlar. Peki memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lulara da asgari ücret gibi yüzde 34 zam mı yapılacak? Kim ne kadar alacak? Merak edilen soruya yeni tahmin geldi. İşte detaylar...

İHA
takvim.com.tr
23.06.2023 12:37 - Son Güncelleme: 23.06.2023 12:37
YENİ TAHMİN GELDİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 30’u bulacak!

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "En düşük memur maaşını 22 bin lira olarak baz aldığımız zaman en düşük memur emekli maaşının 15 bin 320 lirayı bulacağını söyleyebiliriz" dedi.

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YENİ TAHMİN GELDİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 30’u bulacak!

20 Haziran'da açıklanan asgari ücret Temmuz ara zammına göre, net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseltildi. Yüzde 34 oranında zam yapılan asgari ücretin ardından tüm gözler memur ve memur emeklisi zamlarına çevrildi.

YENİ TAHMİN GELDİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 30’u bulacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YENİ TAHMİN GELDİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 30’u bulacak!

Başkan Erdoğan'ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük Memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak" ifadelerini kullandı.

YENİ TAHMİN GELDİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 30’u bulacak!

Memur ve emekli zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli Maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. En düşük memur maaşının 22 bin olmasıyla ilgili süreci Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.

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