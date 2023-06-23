YENİ TAHMİN GELDİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 30’u bulacak!

Memur ve emekli zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli Maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. En düşük memur maaşının 22 bin olmasıyla ilgili süreci Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.

