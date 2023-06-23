2000-2011 s. sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! Yeni EYT takımı 2. torba yasada! 45-48-50-55 yaşla kademeli sistem geldi! Bağkur affı, kısmi emeklilik...

Torba yasanın ne zaman çıkacağı, erken emeklilik bekleyenler tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrası emekli olanlar kademeli emeklilik çalışmaları olacak mı merak ediyor. Tabii bu çalışma, SSK'lılarda da bir beklentiye yol açtı. EYT yasasından emeklilikte prim gün şartı için yürürlükteki mevzuata değil, 8 Eylül 1999 öncesinin mevzuatına bakılması, Bağ-Kur reformunun yer alacağı torba yasaya buna yönelik hüküm konulması talep ediliyor. Peki, yasa ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik gelecek mi? İşte son detaylar...