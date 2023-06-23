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Haberler Ekonomi 2000-2011 s. sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! Yeni EYT takımı 2. torba yasada! 45-48-50-55 yaşla kademeli sistem geldi! Bağkur affı, kısmi emeklilik...

2000-2011 s. sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! Yeni EYT takımı 2. torba yasada! 45-48-50-55 yaşla kademeli sistem geldi! Bağkur affı, kısmi emeklilik...

Yeni torba yasalar hazır. Maaşlara ek artış gelirken, emeklilik sisteminde yenilikler için yasa bekleniyor. 2. torba yasada ekonomi için hazırlıklar yapılıyor. Özellikle annelere emeklilik sistemi için değişiklikler bekleniyor. Burada da annelere çocuk sayısına göre kademeli bir şekilde emeklilik yaşının düşürülmesi gündemde. Bugün uygulanan Fiili Hizmet zammı gibi prim eklenmesi, yaş şartının düşürülmesi gibi çalışmalar da yapılmış olacak. Öte yandan kademeli sistemin 2000 sonrası emekliler için de geçerli olması beklentiler arasında. Peki, kimler erken emekli olabilecek? 2000 sonrası sigortalılar için erken emeklilik mümkün mü? İşte detaylar...

takvim.com.tr
23.06.2023 07:43 - Son Güncelleme: 23.06.2023 07:43
2000-2011 s. sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! Yeni EYT takımı torba yasada! 45-48-50-55 yaşla kademeli sistem geldi! Bağkur affı, kısmi emeklilik...

Torba yasanın ne zaman çıkacağı, erken emeklilik bekleyenler tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrası emekli olanlar kademeli emeklilik çalışmaları olacak mı merak ediyor. Tabii bu çalışma, SSK'lılarda da bir beklentiye yol açtı. EYT yasasından emeklilikte prim gün şartı için yürürlükteki mevzuata değil, 8 Eylül 1999 öncesinin mevzuatına bakılması, Bağ-Kur reformunun yer alacağı torba yasaya buna yönelik hüküm konulması talep ediliyor. Peki, yasa ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik gelecek mi? İşte son detaylar...

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2000-2011 s. sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! Yeni EYT takımı torba yasada! 45-48-50-55 yaşla kademeli sistem geldi! Bağkur affı, kısmi emeklilik...

Kurban Bayramı'nın ardından gündem yeni torba yasa tasarısı olacak. Memurlara, emeklilere ek iyileştirmeler ve asgari ücrete destek hayata geçirilecek. Düzenleme için süreç 5 Temmuz'da başlayacak.

2000-2011 s. sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! Yeni EYT takımı torba yasada! 45-48-50-55 yaşla kademeli sistem geldi! Bağkur affı, kısmi emeklilik...

KADEMELİ EMEKLİLİK

Kademeli emeklilik kavramı, 2000 yılından sonra sigorta girişi olan bireyler arasında büyük ilgi görmüş ve önemli bir ivme kazandıç

2000-2011 s. sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! Yeni EYT takımı torba yasada! 45-48-50-55 yaşla kademeli sistem geldi! Bağkur affı, kısmi emeklilik...

Bu yeni emeklilik sistemi, kademe kademe emeklilik imkanı sağlayarak çalışanların emeklilik sürecini daha esnek hale getirmeyi amaçlıyor.

2000-2011 s. sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! Yeni EYT takımı torba yasada! 45-48-50-55 yaşla kademeli sistem geldi! Bağkur affı, kısmi emeklilik...

Aynı zamanda, kadınlara erken emeklilik, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için de reform çalışmaları öngörülüyor.

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