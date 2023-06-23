2000-2011 s. sigortalıya 5000 günle erken emeklilik! Yeni EYT takımı 2. torba yasada! 45-48-50-55 yaşla kademeli sistem geldi! Bağkur affı, kısmi emeklilik...
Yeni torba yasalar hazır. Maaşlara ek artış gelirken, emeklilik sisteminde yenilikler için yasa bekleniyor. 2. torba yasada ekonomi için hazırlıklar yapılıyor. Özellikle annelere emeklilik sistemi için değişiklikler bekleniyor. Burada da annelere çocuk sayısına göre kademeli bir şekilde emeklilik yaşının düşürülmesi gündemde. Bugün uygulanan Fiili Hizmet zammı gibi prim eklenmesi, yaş şartının düşürülmesi gibi çalışmalar da yapılmış olacak. Öte yandan kademeli sistemin 2000 sonrası emekliler için de geçerli olması beklentiler arasında. Peki, kimler erken emekli olabilecek? 2000 sonrası sigortalılar için erken emeklilik mümkün mü? İşte detaylar...
23.06.2023 07:43 - Son Güncelleme: 23.06.2023 07:43
Torba yasanın ne zaman çıkacağı, erken emeklilik bekleyenler tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrası emekli olanlar kademeli emeklilik çalışmaları olacak mı merak ediyor. Tabii bu çalışma, SSK'lılarda da bir beklentiye yol açtı. EYT yasasından emeklilikte prim gün şartı için yürürlükteki mevzuata değil, 8 Eylül 1999 öncesinin mevzuatına bakılması, Bağ-Kur reformunun yer alacağı torba yasaya buna yönelik hüküm konulması talep ediliyor. Peki, yasa ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik gelecek mi? İşte son detaylar...