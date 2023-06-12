Primi eksik olana EYT'de 3'lü şans! 5.5 milyon EPT'li + 2000-2003-2005 arası sigortalıya 3 aylık süre verildi! O kişiler de EYT'ye 1 adım yaklaşacak! İHYA, 1 yıllık staj...
EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişinin yüzü güldü. Emeklilik için fırsat bekleyenler ise eksik primleri için düzenlemeleri takip ediyor. Eksik primleri tamamlarken belli başlı sürelere de dikkat etmek gerekiyor. Çalışarak eksik primini tamamlayamayanlar için 3 imkan bulunuyor. Peki, eksik prim nasıl tamamlanır? İHYA için herkes başvurabilir mi? İşte konu hakkında detaylar...
12.06.2023 16:30 - Son Güncelleme: 12.06.2023 16:30
EYT sonrası primi eksik olanlar için çeşitli formüller gündeme geldi. Peki, Peki eksik primi tamamlamak için nelere dikkat edilmeli? Hangi süreler önemli? Prim gün şartlarında bir değişiklik olur mu? İşte tüm detaylar haberimizde...
Yaklaşık 4.7 milyon kişiyi kapsayan EYT düzenlemesiyle prim ve yıl şartını tamamlayanlar şartları sağlar sağlamaz emekli olabiliyor.
Peki eksik primi tamamlamak için nelere dikkat edilmeli? Hangi süreler önemli? Prim gün şartlarında bir değişiklik olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
EKSİK PRİM NASIL TAMAMLANIR?
Çalışarak eksik primini tamamlayamayanlar için borçlanma, Bağ-Kur prim borcu nedeniyle silinen hizmet süresi varsa ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları bulunuyor.