Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı? Aile Destek Programı Temmuz ayında yatacak mı? AİLE SOSYAL DESTEK ÖDEME TARİHLERİ 2023

Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında araştırmalar arttı. Her ay düzenli olarak yatırılan sosyal yardım paralarının ayrıca ne zaman sona ereceği de merak ediliyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı? Aile Destek Programı Temmuz ayında yatacak mı?