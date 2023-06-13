Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı? Aile Destek Programı Temmuz ayında yatacak mı? AİLE SOSYAL DESTEK ÖDEME TARİHLERİ 2023
Aile Destek ödeme tarihleri gündemde sıkça araştırılır oldu. Temmuz ayıyla beraber sona erecek olan bu destekler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca sağlanıyor. Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları en az 850 TL, en fazla 1.250 olarak ödeniyor. Son ödemelerini henüz almamış olan vatandaşlar Haziran ayı Aile Destek ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı Temmuz ayında yatacak mı?
Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında araştırmalar arttı. Her ay düzenli olarak yatırılan sosyal yardım paralarının ayrıca ne zaman sona ereceği de merak ediliyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı? Aile Destek Programı Temmuz ayında yatacak mı?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Haziran ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı henüz kesinleşmedi. Ödemenin yapılacağı tarih belli olduğunda gelişmeler Takvim.com.tr'de olacak.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI, BİTTİ Mİ?
Aile destek yardımı 12 ay süre ile yapılacaktı. Yardımın son ödemesi Haziran ayı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile destek ödemesinin Haziran ayı desteği Temmuz'da hesaplara yatırılacak. Bu tarihten sonra, uzatılma durumu olmadığı takdirde aile destek ödemeleri son bulacak. Yardımdan faydalananlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebiliyor.