2000-2009 sonrası SGK'lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik, staj ve çıraklık...

Yeni Meclis bu hafta çalışmalarına başlıyor. Gündem ise oldukça yoğun. Memurdan emekliye, prim indiriminden erken emekliliğe kadar milyonları ilgilendiren 10 düzenleme hızla Meclis'in ana gündemine taşınacak. Bu kapsamda Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, kiracıları rahatlatacak düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak. Peki, kimler erken emekli olacak? Prim indirimi ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar...