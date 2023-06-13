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Haberler Ekonomi 2000-2009 sonrası SGK'lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik, staj ve çıraklık...

2000-2009 sonrası SGK'lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik, staj ve çıraklık...

Yeni Meclis'in yasama dönemindeki ilk işi gelirleri artırmak ve emekliliği kolaylaştıracak adımlar atmak olacak. 10 maddeli düzenleme taslağı hazırlandı. İşte merak edilen düzenlemeler...

takvim.com.tr
13.06.2023 09:42 - Son Güncelleme: 13.06.2023 09:42
2000-2009 sonrası SGK’lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik, staj ve çıraklık... EYT sonrası 10 madde netleşti!

Yeni Meclis bu hafta çalışmalarına başlıyor. Gündem ise oldukça yoğun. Memurdan emekliye, prim indiriminden erken emekliliğe kadar milyonları ilgilendiren 10 düzenleme hızla Meclis'in ana gündemine taşınacak. Bu kapsamda Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, kiracıları rahatlatacak düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak. Peki, kimler erken emekli olacak? Prim indirimi ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar...

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2000-2009 sonrası SGK’lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik, staj ve çıraklık... EYT sonrası 10 madde netleşti!

Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, kiracıları rahatlatacak düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak.

2000-2009 sonrası SGK’lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik, staj ve çıraklık... EYT sonrası 10 madde netleşti!

İşte Meclis'in gündemine hızla gelmesi beklenen düzenlemeler...

2000-2009 sonrası SGK’lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik, staj ve çıraklık... EYT sonrası 10 madde netleşti!

100 BİN TAŞERONA KADRO
Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik olacak.

2000-2009 sonrası SGK’lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik, staj ve çıraklık... EYT sonrası 10 madde netleşti!

KİT'lerdeki 100 bin taşeron işçinin sorunu çözülecek, beklenen düzenleme hayata geçirilecek.

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